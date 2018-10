Höchststand bei offenen Stellen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nie gab es so viel Auswahl für Arbeitssuchende wie zurzeit. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), wozu auch der Landkreis Märkisch-Oderland gehört, waren im September 3347 Arbeitsstellen gemeldet worden, teilte die Behörde bei ihrer monatlichen Bilanz mit. Das entspricht einem neuen Höchststand. Am meisten nachgefragt wurden diesen Monat Lagerwirtschafts- Fachkräfte, Berufskraftfahrer sowie Fachkräfte für Post- und Zustelldienste.Gegenüber August sei dies sein Plus von 143 oder vier Prozent. Im Vergleich zum September 2017 seien dies 152 Stellen mehr.

Arbeitgeber meldeten im September 908 neue Arbeitsstellen, das waren 120 oder 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit 7389 Stellen bei der Agentur eingegangen. „Das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 359 oder fünf Prozent“, so eine Sprecherin.

Zudem wurden im September 766 Arbeitsstellen abgemeldet, 105 weniger als im Vorjahr.

Im September zeigten die regionalen Unternehmen 908 offene Stellen neu an. Das sind 67 mehr als im September 2017. Sogar in der Geschäftsstelle Bad Freienwalde seien im September 21 offene Stellen gemeldet worden, führte die Sprecherin weiter aus. Im Bestand seien 125 offene Stellen. Dem stehen 1497 Arbeitslose entgegen, die Quote beträgt 10,1 Prozent.