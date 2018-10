„Dampfer“ statt Textilien

Noch versperrt Folie den Blick: Über dem Laden in der Nummer 130 prangt seit einigen Wochen der Schriftzug „Barber Shop“ © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Bäumchen wechsle dich in der Eisenbahnstraße: Wo Geschäfte schließen oder Gewerbeflächen leer stehen, eröffnen seit einigen Monaten immer wieder neue Läden. Die Nachfrage der Unternehmer ist groß, ihre Angebote sind alles andere als klassischer Einzelhandel.

Silvia Mahlkow und ihre Kollegin sind in die Speisekarte vertieft. „Wir probieren gerne Neues für die Mittagspause aus“, sagen die beiden Frauen. Vor einem Monat hat „Bonjour Fresh Food“ in der Eisenbahnstraße eröffnet; neben einem ebenfalls erst seit kurzem dort ansässigen Spätverkauf bieten Mahmoud Hojou und Nermine Alhamad Salate, Grill- und Nudelgerichte an.

Einige hundert Meter in Richtung Bahnhof sind die hohen Schaufenster der Nummer 130 mit Folien verhangen; lange stand das Ladengeschäft leer, seit einigen Wochen kündigt ein Schriftzug an der Fassade einen „Barber Shop“ an – Haar- und Bartpflege für Männer.

„Zufälligkeitsgeschäfte“ nennt Bärbel Steinhauf, Inhaberin der gleichnamigen Boutique in Höhe der Buchhandlung, solche Neueröffnungen. Als sie vor elf Jahren von der Fürstengalerie in die Eisenbahnstraße zog, habe diese noch als die Einkaufsstraße überhaupt gegolten. Heute, sagt die Unternehmerin, fehle es an einem stimmigen Konzept. Geschäfte kommen und gehen: Der Asiate im zurückversetzten Flachbau neben ihrer Boutique sei der vierte Typ von Gastronomie in wenigen Jahren.

Anders als Betreiber von Einkaufszentren können Stadtverwaltungen nicht bestimmen, welche Art von Händler sich wo ansiedelt, sagt Sebastian Holtkamp von der Berliner Planergemeinschaft, die mit dem Innenstadtmanagement beauftragt ist. „In Fürstenwalde gibt es wie in allen Städten, die stärker mit Migranten zu tun haben, einen Wandel vom klassischen Einzelhandel, wie er sich in den Neunzigerjahren entwickelt hat, hin zu Dienstleistungen.“ Versicherungen, Nagelstudios oder Personalentwicklungsbüros in der Eisenbahnstraße nennt Holtkamp als Beispiele für diesen aus stadtplanerischer Sicht normalen Wandel.

Eine neue Art von Dienstleistung, die es seit drei Monaten ebenfalls in der Eisenbahnstraße gibt, richtet sich an Raucher von E-Zigaretten oder „Dampfer“, wie Michael Brosig sagt. Der 29-Jährige leitet die Fürstenwalder Filiale des Fachhändlers „Highendsmoke“. Der Standort zwischen Marktplatz und Bahnhof beschere ihm Laufkundschaft und sei daher ideal, meint Brosig; seiner Vorgängerin, die im weitläufigen Ladengeschäft Kleidung der Textilhandelsgesellschaft Mode Express No. 1 anbot, brachte er weniger Glück. Sie musste den Laden Anfang des Jahres aufgeben. „Der Vermieter hat einen Nachfolger gesucht und war offen für das neue Konzept“, sagt Brosig.

Andere Geschäfte finden so schnell keinen Nachmieter und stehen jahrelang leer. Im Vergleich zu anderen Brandenburgischen Städten, sagt Stadtplaner Holtkamp, sei der Leerstand in der Eisenbahnstraße jedoch keinesfalls dramatisch. Auch Immobilienmaklerin Cornelia Karg sorgt sich nicht um die Gewerbefläche in der Nummer 27, die bis zum Sommer vom „Suppengrün“ belebt wurde. „Anfragen gibt es genug, aber es muss auch passen“, sagt sie. So habe der angefragte asiatische Imbiss schlechte Karten, weil das Objekt keine Abluft hat.

Das „Suppengrün“, das eigentlich schon Anfang September in der Fürstengalerie wiedereröffnen sollte, wartet indes noch auf Genehmigung vom Bauamt in Beeskow. „Drinnen ist alles fertig“, sagt Inhaber Robert Schaphoff. Von der zentralen Lage am Markt verspricht er sich mehr Kundschaft aus den umliegenden Büros.