Auf Geisterjagd mit Hirsch Hannibal

Steffen Tuchscherer

Angermünde (Freier Autor) Jedes Jahr lädt das Angermünder Maskottchen, Hirsch Heinrich aus dem Stadtwappen, mehrmals zu Wanderungen in und um Angermünde ein. Dabei erkundet er mit Kindern und Erwachsenen die interessante Stadtgeschichte und weckt mit spannenden Geschichten und Aufgaben die Aufmerksamkeit auch der Jüngsten.

Am Sonnabend sind in Angermünde wieder die Geister los. Aufgrund einer ungewöhnlichen Sternenkonstellation erwachen an diesem Tag mit dem Einsetzen der Dunkelheit in der Stadt die Geister berühmter Angermünder Persönlichkeiten und spuken durch die Nacht. Die gilt es gemeinsam einzufangen. Deshalb rufen Hirsch Hannibal und seine Helfer vom Angermünder Verein Hirschschwimmen alle kleinen und großen Angermünder und Gäste auf, sich an der Spukwanderung zu beteiligen.

Los geht es am 13. Oktober um 18 Uhr an der Alten Mälzerei. Auf der Wanderung, die anschließend quer durch die Altstadt führt, sind wieder einige knifflige Aufgaben zu lösen, um die Spukgestalten zu besänftigen und einzufangen.

Bei der Bäckerei Schreiber in der Rosenstraße werden die „Ghostbusters“ von Hannibal eine Geister-Dematerialisierungs-Maschine installieren, wo dann die gruseligen Gesellen wieder in ihre Dimension zurückgeschickt werden können. Für ihre tatkräftige Unterstützung winkt allen Geisterjägern nach dem erfolgreichen Abenteuer noch ein zünftiges Gespenstermahl.

„Unsere schaurige Nachtwanderung ist zu einer beliebten Tradition geworden und auch in diesem Jahr wird es spannend, lustig und natürlich gruselig“, verspricht Hirsch Hannibal alias Steffen Tuchscherer.

Wer am Sonnabend mit auf die abendliche Geisterjagd gehen möchte, der sollte sich vorher anmelden, damit alles gut vorbereitet werden kann. Dazu reicht ein Anruf bei den Angermünder Marktfotografen, beim Tourismusverein Angermünde, im Café Seeblick am Mündesee oder direkt unter der Telefonnummer 01520 5689680.

Die Teilnahme an der Wanderung mit Hirsch Hannibal inklusive Essen und Trinken kostet acht Euro für die Erwachsenen und 3,50 Euro für die Kinder.