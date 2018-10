Gottesdienst auf geschmückter Wiese

Ralf Loock

Groß Lindow (MOZ) „Die güldene Sonne bringt Freude und Sonne, die Finsternis weicht“. Mit diesem, dass Wirken Gottes im Jahreslauf lobenden Lied des deutschen Barockdichters Philipp von Zesen (1619-1689), wurde der Gottesdienst zum Erntedankfest in Groß Lindow eröffnet. Denn Gott „gebe mir die Gaben / zu meinen Vorhaben / lass mich richtig gehn.“ Um dies spirituell zu erleben, wird die Feier schon seit Jahren nicht in der Kirche, sondern auf der prächtig geschmückten Festwiese im Knappenweg gefeiert. Große Kürbisse, gelb-leuchtende Sonnenblumen, wohlgeformte Maiskolben und Strohballen kündeten von Wachstum und Kraft. Die bunt verfärbten Blätter der Bäume rings um die Wiese zeigen deutlich: Es ist Herbst, Zeit zur Bilanz der diesjährigen Ernte. Längst ist diese eindrucksvolle Feierstunde in der Region bekannt und beliebt. So konnten Kirchenälteste Kristin Fredeland und Pfarrer Mathias Wohlfahrt nicht nur Christen aus Groß Lindow, sondern auch aus Ziltendorf, Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau, Müllrose, Frankfurt und Berlin begrüßen. Auch für die Kleinen war gesorgt, Yvonne Hundt aus Groß Lindow leitete die Kinder der Christenlehre an, die sich zu einer Bastelstunde zusammensetzten. Nach den Erntedankfeiern in Ziltendorf und Wiesenau in den vergangenen Wochen sei der Gottesdienst in Groß Lindow der dritte und letzte Termin. In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Wohlfahrt daran, dass Gott „uns nicht in seine wunderbare Welt gesetzt“ habe, um nur für uns zu sorgen: „Gott will mit uns die Erde verwandeln.“ Dabei müssen wir auch lernen, „über unseren Tellerrand hinauszublicken. Wir müssen fragen, ob unser Nachbar genug zum Leben hat.“

Es war auch ein Tag des Wiedersehens, denn Mathias Wohlfahrt hatte als junger Seelsorger einige Zeit die evangelische Gemeinde in Berlin-Wedding mit betreut. Der Kontakt ist nicht abgerissen und so besuchte jetzt eine etwa 20-köpfige Delegation des CDU-Ortsverbandes aus Berlin-Wedding das Schlaubetal. Die Gottesdienste seien natürlich auch für alle weiteren Demokraten offen, betonte Mathias Wohlfahrt. In Groß Lindow, durch das die Schlaube fließt, können die Gäste die Schönheit der Region erleben, Groß Lindow sei das Tor zum Schlaubetal. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor Müllrose-Ziltendorf-Fürstenberg. Als weiteren Gast konnte man den Landtagsabgeordneten Andreas Gliese (CDU) begrüßen.

Zum Abschluss wurde allen Helfern gedankt – namentlich Herbert Grunow vom Kienstubbenverein, dessen Mitglieder wieder die Festwiese so schön dekoriert hatten, den Musikern und den Frauen, die sich um den Mittagsimbiss kümmerten. Blumensträuße als Dankeschön überreichte Mathias Wohlfahrt an Kristin Fredeland und Yvonne Hundt.(loo)