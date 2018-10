Stadt sucht Helfer für Marathon-Wahltag

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Hauptausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Berufung von Thomas Lukaschewitz als Wahlleiter und Lena Gerbrecht als seiner Stellvertreterin für die Wahlperiode 2019 bis 2024 ausgesprochen. Den Vorschlag hatte Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster eingereicht und mit den Worten „alles bleibt, wie es ist, wir greifen auf inzwischen bewährtes Personal zurück“, eingeführt. Die endgültige Entscheidung liegt bei den Stadtverordneten, die das nächste Mal am 18. Oktober tagen.

Thomas Lukaschewitz ist Fachgruppenleiter Organisation bei der Stadt, Lena Gerbrecht Sachbearbeiterin für Arbeitsschutz/Statistik und Wahlen.Die Berufungen gelten für sämtliche kommunale Wahlen und Abstimmungen, die während ihrer Amtszeit im Wahlgebiet durchgeführt werden. Dazu gehört auch die Kommunalwahl am 26. Mai 2019, bei der die Stadt, ebenfalls auf Vorschlag des Stadtverordnetenvorsitzenden, wieder in einen Wahlkreis für das gesamte Wahlgebiet eingeteilt werden soll. Der Hauptausschuss stimmte dafür.

Der 26. Mai ist ein Marathon-Wahltag, denn neben der Kommunalwahl mit Abstimmungen über die Besetzung des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung und des Ortsbeirates Hohenstein steht auch die Europawahl an diesem Datum an. Um die damit verbundenen Aufgaben gewährleisten zu können, sucht die Stadt bereits jetzt händeringend Wahlhelferinnen- und Wahlhelfer. Mindestens 240 werden gebraucht, teilt Lena Gerbrecht auf MOZ-Anfrage mit, optimal wären allerdings etwa 270, um vor allem bei der Auszählung nicht in die Bredouille zu kommen. Wer sich dazu entschließt, mitzuhelfen, der erhalte ein Erfrischungsgeld. Wie hoch es ausfällt, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Anmeldungen werden unter der E-Mail-Adresse wahlen@stadt-strausberg.de oder unter Tel. 03341 381121 entgegengenommen. Dort können auch Fragen zum Prozedere gestellt werden.

Noch nicht entschieden ist laut Bürgermeisterin Elke Stadeler, ob zusammen mit den Wahlen am 26. Mai auch das von verschiedenen Ausschüssen ins Spiel gebrachte Bürgerbegehren zu Gestaltungsmaßnahmen und zur Verkehrsberuhigung in der Großen Straße mit durchgeführt wird. (mst)