Stadt sucht Ehrenamtler des Jahres

MOZ

Frankfurt (Oder) Ob Übungsleiter, Vereinsvorstände oder freiwillige Feuerwehrleute: Sie alle leisten in ihrer Freizeit einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl. In Anerkennung ihrer Arbeit kürt das Amt für Jugend und Soziales der Stadt immer im Dezember die Ehrenamtler des Jahres. Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse Oder-Spree, der Märkischen Oderzeitung und Antenne Brandenburg.

Seit Montag und bis einschließlich 8. November haben Frankfurter Vereine und Institutionen wieder die Möglichkeit, besonders tatkräftige ehrenamtliche Helfer, die durch ihre unentgeltliche und engagierte Hilfe zur Aufrechterhaltung und zum Gelingen von Vereins- und Selbsthilfeaktivitäten beitragen, zur diesjährigen Ehrung vorzuschlagen. Ohne das Wirken unzähliger ehrenamtlicher Helfer in vielen gesellschaftlichen Bereichen ist ein Aufrechterhalten des Vereinslebens in Kultur, Sport, Bildung, Jugendarbeit und Natur nicht möglich. Deshalb bittet die Stadt alle Vereine und Einrichtungen um Vorschläge zur Ehrung der aktivsten Mitstreiter.

Die dazu notwendigen Antragsunterlagen liegen im Rathaus am Bürgertresen bereit oder sind per E-Mail über das Amt für Jugend und Soziales der Stadt abzufordern. Bis 8. November sollten diese ausgefüllt am Bürgertresen wieder abgegeben werden. Am Freitag, 7. Dezember, wird es im großen Saal des Logenhauses der Europa-Universität eine kommunale Festveranstaltung für alle vorgeschlagenen Kandidaten sowie eine Auszeichnung der durch eine Jury ermittelten Preisträger geben. Rückfragen sind zu richten an Dagmar Wroblewski, Amt für Jugend und Soziales, Logenstraße 8, Telefon 5525008.