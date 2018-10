Imposantes Bauwerk mit vier Bogen

Iris Stoff

Glienicke (MOZ) Vor 120 Jahren wurde die Eisenbahnlinie Beeskow-Königs Wusterhausen in Betrieb genommen. In der Serie Bahnhofsgeschichten stellen wir Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke vor. In Teil sieben machen wir in Glienicke Station.

So etwas erwartet man im Gebirge, aber doch nicht zwischen märkischen Feldern! Auf einer Länge von etwa 85 Metern überspannt eine vierbogige Bahnbrücke die rund 25 Meter tiefe Schlucht im Tal des Blabbergrabens. Dieser Viadukt südlich vom Dorfausgang Glienicke ist der einzige seiner Art in Brandenburg und steht unter Denkmalschutz.

Das imposante Bauwerk ist in den Jahren 1897/98 als Teil der Bahnstrecke Beeskow-Königs Wusterhausen errichtet worden. „Mein Opa ist damals dabei gewesen“, erzählt Adolf Rode (79) und zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto vom April 1898. Darauf der Viadukt im Bau, eingerüstet und mit langen Leitern versehen. Davor eine Gruppe von 45 Männern in Arbeitskleidung. „Der mit Hut und Bart in der ersten Reihe, das ist mein Großvater Reinhold Freundt“, sagt Rode.

Seine Familie ist seit mehreren Generationen in Glienicke beheimatet und wurde so auch vom Bau der neuen Eisenbahnstrecke tangiert, mit dem gute Arbeit für die Einheimischen verbunden war. Und wie für alle, die in Glienicke aufgewachsen sind, ist der Viadukt auch für Adolf Rode kindheitsprägend gewesen. „Wir haben hier gern im Tal unter der Brücke gespielt.“

Im Zweiten Weltkrieg waren Beeskow als Garnisonstadt und damit auch die Eisenbahnstrecke von strategischer Bedeutung. Noch in den letzten Kriegstagen wurden Bahnhofsanlagen, Brücken und auch der Viadukt bei Glienicke gesprengt. Da war Adolf Rode sechs Jahre alt. Erst nachdem das Bauwerk 1949 auf den stehen gebliebenen Pfeilern erneuert war, konnte der durchgängige Verkehr nach Königs Wusterhausen wieder aufgenommen werden. Bis dahin gab es Pendelverkehr.

Vor dem Viadukt hielten die Züge. Behelfsmäßige Bahnsteige auf beiden Seiten des Tales dienten zum Umsteigen. Alle Reisenden mussten sich zu Fuß auf die andere Seite der Schlucht begeben. Eine Situation, die von der damaligen Administration gern genutzt wurde, um sogenannte „Hamsterer“ zu erwischen und ihnen alles abzunehmen. „Mich schmerzt das noch heute“, sagt Adolf Rode. „Diese armen Leute sind aus der Großstadt aufs Land gefahren in der Hoffnung, die letzte Habe gegen etwas Essbares einzutauschen.“

Der Glienicker interessiert sich sehr für die Geschichte seines Heimatortes und der Umgebung. Sammelt Publikationen, die Informationen enthalten, wie den Kreiskalender oder Zeitungsartikel. So hat die Moz 2014 auch ausführlich darüber berichtet, wie der denkmalgeschützte Viadukt im Zuge der Modernisierung der Bahnstrecke Beeskow-Königs Wusterhausen saniert worden ist.

Rode entging auch nicht, dass die Strecke und damit der Viadukt in diesem Jahr 120-jähriges Jubiläum haben. Er schlug vor, darauf beim diesjährigen Dorffest einzugehen.

Es fand im Juli statt und sei ein toller Erfolg gewesen. „Wir haben Informationstafeln über die Geschichte des Viaduktes zusammengestellt“, beschreibt Daniel Weber, der Vorsitzende des Dorfvereins Glienicke. Historische Aufnahmen waren da zu sehen und sogar eine originale Statikzeichnung vom Bau des Viaduktes. Die hat Daniel Weber im Internet bei einer englischen Vertriebsfirma ersteigert.

Es sei eine erhabene Atmosphäre gewesen. Anlässlich des Sommerfestes hat der Dorfverein Glienicke auch Ansichtskarten vom Dorf kreiert. Ein Motiv darauf ist natürlich der Viadukt. Diese Karten kosten jeweils 70 Cent und können im Internet unter der Adresse dorfverein.glienicke@web.de bestellt werden.