Letzte Ruhe unter Bäumen

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) Verstorbene können auf dem Ziltendorfer Friedhof schon bald im Grünen direkt unter Bäumen bestattet werden. Auf einer Grünfläche werden dort derzeit Urnenbaumgrabstätten hergestellt. Anders als in einem Wald oder auf der grünen Wiese liegen die Verstorbenen dort nicht anonym.

Gerade auf dem Lande machen sich hier in Ostbrandenburg immer mehr Menschen Gedanken darüber, wer denn nach ihrem Ableben ihre letzte Ruhestätte pflegen werde. Kinder und Enkel haben die Dörfer verlassen, sind dorthin gezogen, wo es für sie Arbeit gibt – in die großen Städte oder in die westlichen Bundesländer. Niemand möchte, dass sein Grab irgendwann verwildert. Genauso wenig möchte auch niemand seinen Nachkommen zumuten, für die Grabpflege regelmäßig über Hunderte Kilometer anreisen zu müssen. Eine mögliche Lösung bestand in den vergangenen Jahrzehnten für manche Menschen darin, sich anonym bestatten zu lassen – auf der sogenannten „grünen Wiese“. Doch in der völligen Anonymität gibt es für Hinterbliebene und Freunde keinen richtigen Ort zum Trauern und Erinnern, weshalb die Wiese für viele Menschen keine wirkliche Ausweichvariante ist.

Eine noch relativ junge Alternative zum Erd- oder Urnengrab ist die Urnenbaumgrabstätte. In dieser werden die Urnen in der Grünfläche direkt unter einem Baum bestattet. Ein abgegrenztes Grab gibt es nicht, aufwendige Grabpflege ist nicht nötig. Lediglich ein kleiner Grabstein oder eine kleine Platte – je nach Variation – erinnern an den Verstorbenen. Pflanzungen dürfen nicht vorgenommen werden, für Blumen gibt es Steckvasen.

Im Amt Brieskow-Finkenheerd war zuerst auf dem Friedhof der Gemeinde Brieskow-Finkenheerd die Möglichkeit geschaffen worden, Urnen unter einem Baum zu bestatten. Dort dürfen sogar Grabsteine aufgestellt werden – deren Größe ist vorgeschrieben. Als zweite Gemeinde im Amt lässt jetzt die Gemeinde Ziltendorf Urnenbaumgrabstätten auf ihrem Friedhof anlegen. Die Bauarbeiten laufen seit Mitte September auf einer großen Freifläche im Ostteil des Friedhofs. Den Auftrag für die Arbeiten hat die Firma Gala-Flair Roland Schulz aus Frankfurt bekommen. Sie ist seit Jahren mit der Pflege der Grünflächen auf dem Ziltendorfer Friedhof betraut.

Momentan legen Roland Schulz und seine Mitarbeiter auf der Freifläche neue Wege an und sanieren vorhandene Wege. Sobald die Witterung es zulässt, werden sie an diesen Wegen vier neue Bäume pflanzen. Um diese herum werden die Grabstätten platziert. Jeweils sieben Grabstätten, im Halbkreis angeordnet, finden unter jedem Baum Platz. Acht dieser Grabstätten können mit jeweils vier Urnen belegt werden, die anderen 20 Urnengrabsysteme mit jeweils zwei Aschekapseln. Insgesamt kann in den 28 Urnenbaumgrabstätten also die Asche 72 Verstorbener beigesetzt werden. Warum dafür Bäume neu gepflanzt werden, erklärt Firmenchef Roland Schulz: „Die Bäume für die Grabstätten werden mit einer Wurzelschutzbahn versehen, damit die Baumwurzeln nicht in die Grabstätten vordringen können.“

Die Urnengrabstätten werden mit Gräser- und Staudenbeeten eingerahmt. Zusätzlich werden entlang der Wege Sitzbänke aufgestellt. Die Bauarbeiten sollen laut Plan bis Anfang November abgeschlossen sein. Die Gemeinde Ziltendorf investiert geplant etwa 80 000 Euro. Diese Kosten werden später über die Liegegebühren refinanziert.

„Immer mehr Bürger wünschen sich pflegeleichte Gräber, aber keine anonymen Begräbnisstätten“, sagt Amtsdirektor Danny Busse. Mit der Schaffung der Urnenbaumgrabstätten trage die Gemeinde den Wünschen der Bürger Rechnung. Anders als in Brieskow-Finkenheerd wird es in Ziltendorf keine Grabsteine geben. Jede Grabstätte bestehe aus einem Urnen-Erdrohr und einen Bronzedeckel, erläutert Danny Busse. „Auf diesem Deckel werden auf Messingschildern die Namen der Verstorbenen eingraviert.“ Für Blumen würden Steckvasen fest installiert.

Vor der ersten Bestattung muss die Gemeindevertretung die überarbeitete Friedhofs- und Gebührensatzung beschließen. Das könnte im Dezember erfolgen.