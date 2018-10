Katzen und Fragen deutscher Leitkultur

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Blaue Stunde in der Kulturscheune geht am 20. Oktober in die Herbst-Winter-Saison. Zu Gast ist ab 17 Uhr auf dem Schulcampus an der Tieckstraße 39 der Journalist und Autor Alexander Osang. Er liest aus seinem neuesten Buch „Darf man um seine Katze trauern, wenn Deutschland Weltmeister wird?“

Osang, Jahrgang 1962, nach Studium der Journalistik in Leipzig Wirtschaftsredakteur und später Chefreporter der Berliner Zeitung und seit 1999 Reporter für den Spiegel, veröffentlichte zahlreiche Bücher mit Reportagen und Porträts, Erzählungen und Romanen. Mehrfach wurde er mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis geehrt, 1995 mit dem Theodor-Wolff-Preis. 2009 kürte ihn das Medium Magazin zum „Reporter des Jahres“.

In seinem aktuellen Buch geht es um seine Gefühle zum Haustier. Und er stellt sich Fragen. Pausenlos. Darf man mit einer Holländerin anstoßen, wenn Deutschland aus dem WM-Turnier fliegt? In der Vorrunde? Das sei eine Frage deutscher Leitkultur, die ihn weit mehr beschäftige als der Zusammenhang zwischen deutscher Politik, deutschen Autos und deutschem Fußball.

Darf man als Nachfahre von Nazideutschland in einem Meer baden, über das israelische Kampfhubschrauber Richtung Gaza fliegen? Wie erklärt man einem betrunkenen Russen in der Moskauer Metro, dass der Krieg vorbei ist? Was zieht man an, wenn man eine AfD-Veranstaltung besucht?

Karten (5 Euro) gibt es in der Bib­liothek, Waldstraße 26/27, Tel. 033439 80919, E-Mail bibliothek@fredersdorf-vogelsdorf.de