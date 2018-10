Gewappnet für den Herbst

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit jeder neuen Saison füllen sich die Regale in den Bekleidungsgeschäften mit frischer Ware. Strumpfschuhe, Kleidung in gebranntem Orange und Söckchen mit auffälligem Bund sind aktuell beliebt. Ein Blick in Frankfurter Geschäfte.

Zwar versprechen die kommenden Tage Sonnenschein, doch stellt sich trotzdem die Frage: Was trägt man im Herbst? Die Antwort darauf beginnt ganz unten, bei Schuhen und Socken. Zumindest bei der weiblichen Kundschaft geht dort das Modebewusstsein schon los, weiß Gabriele Schickert, die im Strumpf Shop von Ines Wiegand im Oderturm arbeitet. „Man darf die Socken schon sehen, dafür sind sie gemacht“, erklärt sie.

Beliebt seien, zum Beispiel zu hochgekrempelten Hosen, Söckchen mit einem besonderen Rand aus Spitze, Rüschen oder Glitzer. Neben diesen finden sich in dem Geschäft auch Socken aus dunkelgrünem Samt und mit buntem Aufdruck wie Diamanten, Blumen und – für Männer – Dinosauriern oder Dollarnoten. Aber, so die Verkäuferin: „Die Damen sind probierfreudiger.“ Die bunten Herrensocken verkaufen sich nicht so gut wie klassische Paare in Schwarz, Grau oder Braun. „Sie möchten es meist schlicht und einfach.“

Die Vorliebe der Männer fürs Schlichte ist bei Birgit Reißmann im Geschäft Schuh-Chic in der Dresdener Straße kein Problem, steht doch an der Eingangstür ohnehin der Hinweis „Ladies only“, also nur für Frauen. „Das perfekte Outfit braucht einen perfekten Schuh“, sagt die Inhaberin, die das Geschäft im März übernommen hat. Der Trend geht diesen Herbst vom Sneaker bis zu Stiefelette und Schnürstiefel. Schon im Frühjahr beliebt und jetzt wieder in den Regalen ist der Strumpfschuh, der eine normale Sohle aber einen Schaft wie eine Socke hat. Ockerfarbene und braune Schuhe stehen in den Regalen, „der Klassiker Schwarz darf natürlich nicht fehlen“ und Rot sei „ein Muss“.

Auf ihrer Homepage suchen sich viele Kunden Schuhe aus, nach denen sie dann explizit beim Besuch im Geschäft fragen. Die Zeit des ausschließlichen Onlineshoppings, glaubt die Verkäuferin, sei vorbei. „Meine Töchter haben sich früher sechs, sieben Pakete schicken lassen“, erzählt sie. Aber wenn „der 1000. Schuh nicht passt oder drückt“, vergehe einem die Lust. Viele zögen die persönliche Beratung vor. „Das ist ja auch kein Lebensmitteleinkauf“, sagt Birgit Reißmann. „Die Kundinnen wollen verwöhnt werden. Shoppen soll ein schönes Erlebnis sein.“

Von einem Erlebnistag spricht auch Petra Grund vom Fashion Store im Spitzkrug Multi Center. Ware anfassen, zehn Hosen anprobieren „und mit einer geht man auf jeden Fall raus“, beschreibt sie diesen. Natürlich merke auch sie, dass viele Kunden im Internet bestellen. Aber: „Die Leute wollen nicht zur Post rennen und alles zurückschicken.“

Diesen Herbst wird vor allem Kleidung in Messing, Bordeaux, Aubergine oder gebranntem Orange (warmes Orange, Richtung Terrakotta) in Verbindung mit Wollweiß, Dunkelblau, Graphit- und Silbergrau geshoppt. Auch Eisblautöne und Altrosé seien beliebt, für jeden Typ sei etwas dabei. „Ich kann einer blonden blassen Frau kein Oberteil in Messing verkaufen“, betont Petra Grund. Karierte Jacken, Hahnentritt und Fischgrätmuster seien wieder modern, sogar in Verbindung mit Blumenmustern. In dem Geschäft gibt es hoch geschnittene Hosen, weite Culottes, die sich im Herbst mit Stiefeletten kombinieren lassen, und auch Jogginghosen mit Glitzer. „Die kann man mit einem sportlichen Schuh oder auch Pumps tragen“, weiß die Verkäuferin. Kaschmir und Alpakawolle seien beliebt. Aber schon jetzt blicken die Händler aufs Frühjahr.