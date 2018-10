Zeugnis der Musikgeschichte

MOZ

Neuzelle (Patrizia Czajor) Neuzelle.Viele Jahrhunderte lagerten alte Notenstücke ungenutzt im Musikraum der Stiftskirche. Mit Landesmitteln werden sie jetzt digitalisiert. Nach dem langwierigen Prozess der Erschließung fließt das Archiv in eine Musikendatenbank, um sie der Wissenschaft zugänglich zu machen.

Viele haben schon den Versuch unternommen, Ordnung in das Notenarchiv der katholischen Pfarrgemeinde in Neuzelle zu bringen. Winfried Töpler vom Bistum Görlitz zählte nun einige von ihnen auf: 1927 hat das ein Gymnasiallehrer zum ersten Mal in Angriff genommen, bevor die Nazis sich die Sammlung einverleibten. 1955 ist die Chorbibliothek dann immerhin nummeriert, aber nicht geordnet worden. Schließlich hat sich dem Archiv ab 2005 der ehemalige Domkantor in Berlin, Michael Witt, nach Eintritt in den Ruhestand bis zu seinem Tod gewidmet.

Jetzt soll dieses Vorhaben mit der Digitalisierung des Notenarchivs endlich zu Ende gebracht werden. Angestoßen hat das Projekt vor zwei Jahren insbesondere Tilmann Schladebach, Leiter für Kulturprojekte bei der Stiftung Stift Neuzelle. Einblick in den Vorgang der Erschließung dieses „Schatzes“, wie Schladebach ihn bezeichnete, gaben am Montagabend die Projektverantwortlichen im Refektorium des Klosters.

Winfried Töpler gab den Gästen Informationen zum Erhalt und Umfang der Chorbibliothek, die nach Angaben des Archivars aus weit über 500 Notenstücken besteht – das älteste stammt es dem Jahr 1762. Nach den Neuerungen des 2. Vatikanischen Konzils seien die Stücke jedoch unbrauchbar geworden und man habe sie eingelagert. Es sei zur Regel geworden, dass die Bevölkerung an Gottesdiensten teilnahm und der orchesterbegleitende Gottesdienst sei seltener geworden. Gut erhalten geblieben sind die Musikstücke dennoch, wie er darlegte, weil das Papier nicht aus Holz, sondern aus Textilien hergestellt worden ist.

Trotzdem sei er zu Beginn des Projekts skeptisch gewesen, räumte Winfried Töpler ein. Doch die Verantwortlichen sind sich einig darüber gewesen, dass man mit der Erschließung des Materials eine Lücke schließen wird. „Wir wissen fast nichts über das musikalische Klosterleben“, führte er aus.

Als Partner für das Projekt holte die Stiftung Stift Neuzelle die Koordinierungstelle Brandenburg-digital an der Fachhochschule Potsdam mit ins Boot. Diese kümmert sich um die Verbesserung der digitalen Präsentation von brandenburgischem Kulturgut und hat die Stiftung auch bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützt. Denn viele Einrichtungen haben laut Ulf Preuß, dem Leiter der Koordinierungsstelle, nicht die finanziellen Mittel für so ein Vorhaben. Seit 2012 hat das Land 70 Einrichtungen bei ihren Digitalisierungsvorhaben gefördert. Im vergangenen Jahr wurden rund 100 000 Euro ausgegeben, um überall in Brandenburg „kleine digitale Lämpchen“ anzumachen, wie es Ulf Preuß ausdrückte.

Doch die Koordinierungsstelle hatte von Anfang an nicht allein die Digitalisierung im Blick. Die Musikstücke sollen letztlich als Neuzeller Kirchenrepertorium auch für die wissenschaftliche Forschung zugänglich gemacht werden. An dieser Stelle kommt die Expertise des Musikwissenschaftlers Alan Dergal Rautenberg zum Tragen, der die handschriftlichen oder gedruckten Musikstücke derzeit für eine weltweite Musikdatenbank analysiert. Denn viele der Notenhefte enthielten keine Informationen zum Komponisten und Werk oder die Noten seien in den falschen Umschlägen gelandet und somit falsch zugeordnet worden, erklärte Alan Dergal Rautenberg. „Gesamtpartituren finden sich gar nicht“, meinte der Projektleiter, der schätzt, dass es sich um bis zu 350 Kompositionen handelt.

Noch hingegen sei erst die Hälfte des Archivs von Mitarbeitern der Fachhochschule Potsdam eingescannt worden, analysiert sei erst gut ein Drittel, gab Alan Dergal Rautenberg an. Ist dieser Teil abgeschlossen, wird die Infrastruktur der Bibliothek der Universität Viadrina genutzt, um über die Integration in verschiedene Bibliothekskataloge weltweit einen Zugang zur Chorbibliothek zu ermöglichen. Hans-Gerd Happel, Mitarbeiter der Bibliothek, sagte: „Wir sind teilweise überrascht darüber, wie viele Anfragen von Forschern auf der ganzen Welt kommen“, meinte er. Anders als die Entscheidungsträger einiger Institutionen geglaubt haben, ist er davon überzeugt, dass Dokumente, die nicht im Internet zu finden sind, in Vergessenheit geraten.

Konzert mit Lesung im Museum Himmlisches Theater: heute, 18 bis 20 Uhr; es erklingen barocke Arien, Tilman Schladebach liest Texte zur Passionsgeschichte.