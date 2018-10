Engagement für ausgewogenes Schülerfrühstück

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Für die Projektleiterin der Frankfurter Arbeitsloseninitiative Evelyn Blaschke ist es ein fortwährender Kampf um Spendenmittel. Umso mehr freut sie sich, dass die Wohnbau das Schülerfrühstück seit nunmehr neun Jahren regelmäßig unterstützt. „Insgesamt sind dafür mehr als 13 000 Euro zusammengekommen“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Wohnbau Michaela Schmitz-Schlär. „Soziales Engagement wird bei der Wohnbau groß geschrieben, vor allem wenn es um die jüngsten Bürger unserer Stadt geht“, erklärt sie weiter.

Am Dienstag packte sie mit den Mitarbeitern und Helfern der Frankfurter Arbeitsloseninitiative in den Räumen der Frankfurter Tafel die Frühstücksbeutel für den nächsten Tag. 70 bis 90 dieser gesunden Essensration für Schüler werden täglich in vier Schulen in der Stadt geliefert und für 30 Cent verkauft. „Für uns ist das auch logistisch eine Herausforderung“, sagt Evelyn Blaschke.

Gepackt werden die Beutel in der Regel früh um 7 Uhr. Schon eine Stunde später werden sie vom Topfmarkt aus geliefert. Die Lebensmittel für die Frühstücksbeutel werden eigens eingekauft. Obst allerdings kommt oft aus den Gärten von Pauline Früchtchen in Frankfurt. Beim Zusammenstellen wird auf eine ausgewogene Ernährung geachtet. Vollkornbrot, Salat und Gemüse sind Standard. Zweimal in der Woche gibt es ein Milchgetränk oder ein zuckerarmes Getränk dazu. Gelegentlich sind auch ein süßes Croissant oder etwas Schokolade dabei. „Die Schüler haben schließlich auch einen langen Tag, da darf es auch mal was Süßes sein“, findet Evelyn Blaschke.

Gerade die regelmäßigen Spenden seien wichtig. Das muss nicht immer Geld sein. So freut sie sich, dass die Frankfurter Bäckerei Heidenreich jede Woche frische Brötchen liefert, und zwar preiswerter als im Laden. „Zum Ladenpreis könnten wir uns die nur schwer leisten“, erklärt die engagierte Leiterin der Frankfurter Tafel. „Wir danken der Wohnbau für ihr langjähriges Engagement“, so Evelyn Blaschke. In Frankfurt gibt es viele Kinder – mehr als in den meisten Kommunen in Deutschland – die in prekären Verhältnissen aufwachsen. „In Sachen Kinderarmut nehmen wir nach wie vor einen traurigen Platz im Land Brandenburg ein. Auch für die Zukunft ist es wichtig, dass wir gezielte Projekte weiterführen können, gerade in sozialen Brennpunkten.“ (rmk)