Schulterschluss anstelle Grabenkämpfen

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Haben Brandenburgs Bauern eine Zukunft? Wie kann den heftigen Auswirkungen veränderter Witterung begegnet werden? Am Montagabend ging es dazu hoch her am Antenne-Stammtisch im ZALF mit Landwirten, Politikern und Wissenschaftlern.

Infolge extrem heißer Dürre-Monate nach Milliarden-Unterstützung vom Bund gerufen und dann mit Millionen zufrieden gegeben – war das nicht übers Ziel hinausgeschossen? So schlecht kann es den Bauern in Brandenburg doch gar nicht gehen.

So provokant die Fragestellung am Montag im ZALF, wohin der rbb den Antenne-Stammtisch gestellt hatte, war, so breiten Raum nahm sie ein. Einig war man sich, dass Verluste an sich keineswegs überhöht dargestellt waren. Deutschlandweit reichten sie von zehn bis 70 Prozent, so Hans-Georg von der Marwitz, Landwirt im Oderbruch und für die CDU im-Bundestag.

Die Hochrechnungen allein zweier Bundesländer, die keine Forderungen erhoben hätten, beliefen sich schon auf 1,5 bis 2 Milliarden Euro, nannte Bauernverbandspräsident Hendrik Wendorff eine Anhaltszahl. „Wir forderten jedoch nicht nur Geld“, betonte der Öko-Landwirt, „wir forderten eine andere Herangehensweise und entsprechende Maßnahmen.“

Je nach Struktur des Agrarbetriebes, den die Diskutanten vertraten, mussten Antworten auf geldwerte Hilfe vom Bund differenziert ausfallen. „Wir kriegen nichts, weil wir nichts beantragen“, lautete schlicht und einfach die Ansage von Jan Sommer, seit zehn Jahren Bio-Landwirt im Zwei-Personen-Betrieb in Dahmsdorf, der für Bü. 90/Die Grünen auch im Kreistag sitzt. Handarbeits- und zeitintensiver Gemüseanbau samt Bewässerung hielten seine Ausfälle so in Grenzen, dass er nicht existenzbedroht ist.

Denn die nun geltenden Regelungen würden zu Ungunsten der fleißigen, sparsamen, breit aufgestellten und eher kleineren Betriebe, dafür „zugunsten der Faulen und pleitebedrohten Agrarmanager“ ausfallen, empörte sich Reinhard Jung vom Bauernbund Brandenburg.

Die Klausel „existenzbedrohend“ macht Anträge von Betrieben, die seit Jahren nach der Devise agieren „in guten Jahren Keller und Regale füllen, in Schlechten darauf zurückgreifen“ und überdies durch breiteres Aufstellen Ausfälle besser verkraften, nahezu aussichtslos, sah es auch von der Marwitz. Wobei er als einer der wenigen gegen diese Auslegung im Bundestag gekämpft habe. „Hier wäre das Prinzip Gießkanne mal angebracht gewesen.“Wie aber bekäme man allgemein eine gerechtere Verteilung hin? Dazu habe Brandenburg immerhin eine Bundesrats-Initiative hinsichtlich steuerlicher Vereinfachungen und Rücklagenbildung gestartet, machte Wolfgang Roick geltend, SPD-Landtagsabgeordneter aus der Lausitz.

Ein schnelles Reagieren der Forschung auf sich veränderndes Klima und dessen Herausforderungen an Landwirtschaft ist indes nicht leistbar, machten Beiträge von ZALF-Wissenschaftsdirektor Prof. Dr. Frank Ewert und dem Gastdozenten an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Dr. Ralf Bloch, klar. Das finde schon länger Niederschlag in Forschungsprojekten, doch nötige grundlegende Analysen bauten auf Zeitreihen von bis zu 40, 50 Jahren auf. Überdies stellten sich die Anforderungen an Pflanzen sehr differenziert dar. Trocken- bedeute beispielsweise nicht gleichzeitig hitzeresistent. Für ein kürzeres Zusammenspiel von Wissenschaft und Landwirtschaft müssten Landwirte aber auch bereit sein, neue Dinge auszuprobieren. Sonnenblume, Luzerne, gelbe Lupine funktionierten in diesem Sommer z. B. noch recht gut, während Sommergetreide großen Ausfall bedeutete.

Wie müssen wir uns denn nun einrichten, interessierte Landwirte wie Jens Petermann aus Dannenberg viel mehr Praxisnähe und Austausch. Er hat seit 2007 in seinem Betrieb zunehmend Erosion festgestellt. In seinem Wahlkreis werde an einem Agro-Forst-System gearbeitet, Streifen von Robinie oder Pappel zwischen Ackerflächen gepflanzt, hatte SPD-Mann und Forstwirt Wolfgang Roick eine mögliche Antwort. Mehr Wind­ruhe, Festhalten von Wasser und höhere Nitrateintrags-Aufnahme seien Resultate. Ähnliches hatte Jan Sommer mit Blick auf mehr Heckenpflanzungen gefordert. Landwirt Wilhelm Schäkel aus der Prignitz verwies auf tiefere Bodenlockerung, eine aktivere Nährstoffmobilisierung, experimentiert mit Hanf auch als Anzeiger für Bodenverdichtungen.

Bessere Kommunikation statt gegenseitiger Schuldzuweisungen, wurde wiederholt festgestellt. Nicht zuletzt durch Zuhörer, die genau jene Grabenkämpfe beanstandeten. Vor allem brauche es ein neues Denken von Landwirtschaft.