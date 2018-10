Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Vor rund vier Monaten hat die Reise des Engels in Form einer Fackel in Berlin begonnen. Seitdem wird das Symbol des sogenannten Kinder-Lebens-Laufs zu Fuß, mit dem Fahrrad und sogar im Rollstuhl von Kinderhospiz zu Kinderhospiz getragen. Gestern haben Mitarbeiter des Kinderhospizes Nora, die zur Johanniter-Unfall-Hilfe des Regionalverbandes Oder-Spree gehören, die Fackel am Eisenhüttenstädter Motoryachtclub entgegengenommen. Denn ein Teil der Etappe nach Frankfurt (Oder) wird von den Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Hospizdienstes mit Booten des Motorsportvereins zurückgelegt.

Für Monika Friedrich vom Bundesverband Kinderhospiz ist es bereits die sechste Tour, an der sie teilnimmt, um Solidarität mit Familien mit schwerkranken Kindern oder Eltern zu bekunden. Das Symbol des Engels gehe dabei auf einen betroffenen Vater zurück, dessen Tochter Angelina mit 17 Jahren an einem Hirntumor gestorben ist. „Seitdem benutzen wir dieses Symbol immer dann, wenn ein besonderes Zeichen gesetzt werden soll“, erläuterte die Mitarbeiterin, die beim Bundesverband für das „Oskar“-Sorgentelefon zuständig ist, das Familien mit schwerkranken Kindern berät.

Dass es dabei auch um Kinder geht, deren Eltern schwer krank sind, rückte Frank Eckert, Pressesprecher der Stadt, in den Vordergrund. „Denn gerade sie werden nicht nur gefordert, sondern oft überfordert“, führte er aus. Die Fackel symbolisiert dabei in seinen Augen auch Hoffnung und stelle die Sorgen der Kinder in den Mittelpunkt. „Denn oft werden solche problematischen Dinge an den Rand gedrängt“, betonte der Pressesprecher.

„Kinder sind das Wichtigste auf der Welt“, führte Uwe Kleiner, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe, aus. Auch ihm ging es darum, auf die Sorgen der rund 40 000 schwerkranken Kinder und Jugendlichen in Deutschland aufmerksam zu machen. Zudem kam Uwe Kleiner ebenfalls auf die schlechte Refinanzierung von Kinderhospizen zu sprechen. „Sie sind teilweise sehr schlecht ausgestattet“, kritisierte er.

Vor der Weiterreise der Teilnehmer bedankte der Regionalvorsitzende sich auch beim Motoryachtclub, der den Ehrenamtlichen für die Überfahrt nach Müllrose drei Boote zur Verfügung stellte. Den Reisenden wünschte Uwe Kleiner noch seemännisch „Eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.“

Nach der Tour über den Oder-Spree-Kanal geht es dann mit Quads und Motorrädern, die der Katastrophenschutz der Johanniter zur Verfügung stellt, nach Frankfurt. Dort soll die Engelsfackel heute an den Verein der Löwenkinder übergeben werden. Nach 6000 Kilometern endet die Kampagne, an der sich deutschlandweit Mitgliedsorganisationen und Unterstützer des Bundesverbandes beteiligen, am 12. Oktober in Berlin. (pac)