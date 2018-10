Ein Stück wilder Westen

Die bessere Gesellschaft: Diese Damen und Herren, in der Bildmitte steht Leiterin Irene Gerlach, traten in ihren wunderschönen, selbst geschneiderten Kleidern und Anzügen beim 28. Oktoberfest vor Kurzem in Neuenhagen auf. Sie stellten die wohlhabenden Siedler dar. © Foto: Margrit Meier

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Immer montags, 18.15 Uhr, ist im Saal des Bürgertreffs Countrymusik zu hören. Schritte noch dazu, Gelächter und die Stimme von Irene Gerlach. Sie ist die Leiterin der Oldstyle Country Dancers mit derzeit 34 Mittänzern.

Es ist ein Lebensgefühl für viele. In die Zeit um 1860 einzutauchen, als auch viele Deutsche ihrem Land den Rücken kehrten und ihr Glück in der weiten Ferne Amerikas suchten. Es war die Zeit des Aufbruchs, in dem sich viele europäische Kulturen in den USA vermischten und unter anderem Country entstand.

Nach dieser Musik zu tanzen, das begann für die heute 60-jährige Irene Gerlach bei den Plains Riders. Doch die sind mittlerweile nach Woltersdorf abgewandert. Also lag es nahe, eine eigene Neuenhagener Interessengruppe zu gründen, die sich rasch fand und ihre ersten Schritte in der unweit entfernten Arche unternahm.

Mittlerweile wird jede Woche von 18.15 bis etwa 20 Uhr im Bürgertreff, Am Krankenhaus 13 e, geübt. „Wir erleben immer wieder das Phänomen, dass Frauen ihre Männer mitbringen, die vorgeben, so etwas nicht zu können und dann mit großem Eifer und viel Freude dabei sind. Der Spaß steht bei uns definitiv im Vordergrund. Voraussetzung ist, dass man alles rund um Country mag. Dann wird es schon“, sagt die Angestellte. In ihrer Freizeit brütet sie oft über dem Internet oder sucht in Büchern nach neuen Tänzen, Schritten und Figuren samt der passenden Musik.

Zunächst wird im Bürgertreff trocken geübt, bis alles sitzt und sitzt und sitzt. Eine riesengroße Hilfe, voranzukommen, sind die Workshops, an denen die Oldstyle Country Dancers teilnehmen. In Boitzenburg etwa, wo sich ähnliche Interessengemeinschaften und Clubs treffen und nach Ansage bestimmte Figuren tanzen. Etwa dosado. Das sind acht Takte und die Paare schreiten Rücken an Rücken aneinander vorbei. Der rechte oder linke Stern geht zu zweit oder in Gruppe. Man schreitet aneinander vorbei. Bei der Balance wippen die Paare und bei Roll away werden die Damen beim Tanze zum nächsten Partner am Herren „vorbeigerollt“.

„Es gibt unendlich viele Figuren, von denen wir viele noch gar nicht kennen“, gesteht Irene Gerlach, aber auch, dass die Interessengemeinschaft gut und gerne 50 Tänze aus dem Effeff beherrsche und gern auch vorführe. Wie vor Kurzem beim 28. Oktoberfest, von dem die Truppe, dieses Mal in besonders auffälligen Kostümen, nicht mehr wegzudenken ist.

Und was passiert wie so oft im tanzenden Metier, wenn die Damen ohne Tanzpartner mitmachen wollen? „Dann sind sie ebenso herzlich willkommen. Hier gibt es auch Partnerwechsel und manche Damen sind auch bereit, die männlichen Parts zu übernehmen“, sagt Irene Gerlach entspannt. Doch dann hat sie keine Zeit mehr zum Reden, die Gruppe, zu der unter anderen Hausmeister, Küchenmonteure, Köchinnen, Verkäuferinnen und Rentner gehören, sie selbst arbeitet im Bundespräsidialamt, drängt, endlich mit dem Üben anzufangen.

Sechs Euro im Monat werden als Unkostenbeitrag für die Bürgertreff-Miete und den Bürokram verlangt, ansonsten steht, wie bereits erwähnt, bei den 50- bis 70-Jährigen der Spaß im Vordergrund. Und solche historischen Zwistigkeiten wie zwischen Nord- und Südstaaten – einige Herren sind in ihrer Freizeit in nachgeschneiderter Uniform auch als Captain der 5. US-Cavalry oder als Trapper in entsprechenden Camps unterwegs – spielen dann keine Rolle.

Kontakt zu Irene Gerlach: r.eni@arcor.de. Die Oldstyle Country Dancers können für Feste und Feierlichkeiten engagiert werden.