Das Recht auf Stadt

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wie kann man die Privatisierung der Stadt stoppen? Wie können sich Mieter gegen Verdrängung wehren? Das Festival „Urbanize!“ sucht bis Sonntag Antworten und stellt 30 stadtentwicklungspolitische Akteure und Projekte vor.

Während die Kräne im ehemaligen Grenzgebiet zwischen Kreuzberg und Mitte die letzten Freiflächen mit teuren Apartments und Büros zubetonieren, ist in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz die Welt stehen geblieben. Mexikanische Minigurken, Schafgarbe und Gänsefingerkraut sprießen aus Minibeeten. In der hölzernen Bibliothek stehen kostenlos Bücher bereit, die gebrauchte Kleidung ist ebenfalls zum Mitnehmen.

Neben Kicker und Backofen ist schon die Leinwand aufgebaut. Unter dem Motto „Bewegung. Macht. Stadt“ findet hier noch bis Sonntag das internationale Festival „Urbanize!“ statt. 30 Projekte der gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung laden zu Workshops, Führungen, Diskussionen ein. „Wenn die konventionellen Instrumente der Mietenpolitik stumpf werden, ist der Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren aus vielen Städten so richtig wie notwendig“, wirbt auch Mittes Stadtrat Ephraim Gothe (SPD) für das Festival, das erstmals in Berlin stattfindet.

Das zieht sich durch die ganze Stadt. Unter anderem werden in der Großwohnsiedlung Neues Hellersdorf die sozialen und städtischen Veränderungen zwischen Rechtsruck und migrantischer Aneignung beleuchtet. Im „Aquarium“ am Kottbuser Tor will man dagegen aus den 80er- und 90er-Jahren lernen, als Hausbesetzer eine brachiale Stadterneuerung verhinderten. Mit dem Rückblick will man der Frage nachgehen, welche kooperativen Strukturen es heute braucht, um nachhaltig auf die Stadtentwicklung einzuwirken.

Wie die anderen Festival-Orte ist das „Aquarium“ dabei selbst Vorzeigebeispiel. Als „Aquarien Meyer“ nach über 40 Jahren aus dem Ladenlokal an der Skalitzer Straße auszog, standen sofort jede Menge gewerbliche Nachnutzer bereit. Doch Initiativen sicherten die 350 Quadratmeter für das soziale Leben. So werden die Räume heute morgens für Nachbarschaftstreffs genutzt, mittags wird dort Sozialberatung angeboten. Am Abend finden Filmvorführungen und Treffen von Künstlerkollektiven und Selbsthilfegruppen statt.

Zu einem Nachbarschaftszentrum ist auch die dreistöckige „Laube“ geworden, die Freiwillige in den Prinzessinnengärten errichtet haben. „Gewachsen, um zu bleiben“ steht auf einem Plakat. Schon 2012 schien das Schicksal der grünen Oase besiegelt, als der Senat die Fläche an den meistbietenden Investor verkaufen wollte. Doch 30 147 Unterstützer stemmten sich mit Unterschriften dagegen. Heute wird der Stadtgarten vom Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain verwaltet, der inzwischen auch Mietshäuser und Flächen zurückkauft, um sie der Spekulation zu entziehen.

Und so gibt es am Donnerstagnachmittag auch Führungen über das hart umkämpfte Dragonerareal am Mehringdamm mit seiner Kreuzberger Mischung aus Handwerksbetrieben, Autoschraubern, Nachtklub und Biomarkt.

www.berlin.urbanize.at