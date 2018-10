Konzert für Kinder in Not

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 1993 engagiert sich die Unicef-Arbeitsgruppe Frankfurt, die sich über halb Ostbrandenburg erstreckt, für das UN-Kinderhilfswerk. Das 25-jährige Bestehen wird an diesem Sonntag mit einem Benefizkonzert gefeiert.

Ein Fußball und die Kleidung, die er am Körper trägt – mehr ist dem zehnjährigen Rido Saputra nicht geblieben. Ein Tsunami zerstörte Ende September Teile der indonesischen Insel Sulawesi, darunter auch das Haus der Familie von Rido. Ein Foto zeigt ihn vor den Trümmern. Das UN-Kinderhilfswerk wirbt damit derzeit um Spenden, um den in Not geratenen Kindern zu helfen.

Angesichts des Dramas ist Uta Beitlich-Thommes eigentlich nicht zum Feiern zumute. Und doch ist das 25-jährige Jubiläum der Unicef-Arbeitsgruppe ein willkommener Anlass, um mitzuhelfen, die Not in Indonesien etwas zu lindern. „Wirklich freuen könnten wir uns erst, wenn die Arbeit von Unicef und anderer Hilfsorganisationen nicht mehr nötig wäre“, sagt die 57-Jährige, die im vorigen Jahr die Leitung der Gruppe von ihrem verstorbenen Mann Uwe Thommes übernahm.

Bereits 1991 bildete sich in Frankfurt eine erste Aktionsgruppe. Ende September 1993 entstand daraus dann die Arbeitsgruppe – sogar Ministerpräsident Manfred Stolpe schickte zur Gründungsveranstaltung damals ein Grußwort. Erste Leiterin war Susanne Gloger. Bald danach gründeten sich in Ostbrandenburg weitere lokale Teams, die organisatorisch der Frankfurter Arbeitsgruppe angeschlossen sind; darunter in Eberswalde, Strausberg und Eisenhüttenstadt. Insgesamt engagieren sich heute etwa 40 Unicef-Aktive in der Region. Hinzu kommt noch eine Frankfurter Hochschulgruppe.

Eine wichtige Säule der ehrenamtlichen Arbeit ist die Spendenakquise über den saisonalen Grußkartenverkauf auf Festen und Märkten. Vor allen vor Weihnachten und Ostern sammeln die Mitglieder damit Geld, informieren über die Arbeit des Kinderhilfswerkes und werben um Unicef-Paten, die regelmäßig spenden. Die Mittel fließen laut Unicef Deutschland zu rund 77 Prozent direkt in die weltweite Unicef-Arbeit – in Projekte für sauberes Trinkwasser, die Versorgung mit ausreichend Nahrungsmitteln, die Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung oder den Zugang zu Bildung. Vom Rest werden Verwaltungskosten, Strategie, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung finanziert.

„Mindestens genauso wichtig sind für uns die Bildungsarbeit und Projekte mit den Schulen“, sagt Uta Beitlich-Thommes. Regelmäßig laufen oder schwimmen Schüler für Unicef, indem sie Sponsoren finden und einen Teil der Einnahmen der Arbeitsgruppe zukommen lassen. Außerdem gehen Unicef-Ehrenamtler in Schulklassen, um über Kinderrechte aufzuklären.

In den vergangenen 25 Jahren hätten viele Unterstützer zur erfolgreichen Arbeit mit beigetragen, betont Uta Beitlich-Thommes. Ob die Stadt, die das Büro im Haus der Künste zu günstigen Konditionen vermietet; die Lehrer an den Schulen; oder das Oderturm-Management, das seit Jahren den Grußkartenverkauf ermöglicht. Auch die Chöre der Singakademie hätten schon oft für Unicef gesungen – das nächste Mal zum Jubiläum an diesem Sonntag, ab 15 Uhr in der Konzerthalle. Mit dabei ist dann ebenso der Projektchor „Singing All Together“. Eintrittskarten für das Benefizkonzert kosten 12 Euro, ermäßigt 10 Euro (Senioren) bzw. 2,50 Euro (Kinder und Jugendliche), erhältlich im Kleist Forum, der Tourist-Info sowie in der Konzerthalle – der gesamte Erlös kommt Unicef zugute.