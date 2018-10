Partnervermittlung im Ex-Kaiserschloss

Dietrich Schröder

Posen/Trebnitz (MOZ) Im Unterschied zu anderen Bundesländern wie Sachsen oder Bayern, die über wirtschaftliche Repräsentanzen in Polen verfügen, hat Brandenburg Beauftragte für die zivilgesellschaftliche Kooperation mit dem Nachbarland. Aber was machen diese eigentlich?

Das Zimmer 309 in dem verwinkelten Schloss, das der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. 1905 im damals noch zu Preußen gehörenden Posen bauen ließ, ist nicht leicht zu finden. „Trotzdem kommen ständig Leute zu uns“, sagt Magdalena Antoniewicz. Das seien Vertreter von Schulen und Berufsschulen, Sport- oder Umweltvereinen, „sogar Imker waren schon darunter“, beschreibt die frühere Deutschlehrerin. Alle eint, dass sie Kontakte nach Brandenburg suchen.

Eigentlich ist die Polin beim „Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz“ angestellt. Einer Einrichtung in der Nähe von Seelow (Märkisch-Oderland), die schon seit mehr als 25 Jahren deutsch-polnisch orientiert ist. Genau aufgrund dieser Erfahrung hatten die Trebnitzer auch den Zuschlag erhalten, als das Potsdamer Europaministerium vor zwei Jahren die Funktion des Partnerschaftsbeauftragten in der Region „Großpolen“ (so heißt die Region um Posen offiziell) neu ausgeschrieben hatte.

Bis dahin war diese Stelle ähnlich wie bei anderen Bundesländern wirtschaftlich orientiert gewesen. „Doch die Wirtschaft kriegt ihre Kooperationen schon ganz gut allein hin.“ Das wiederum sagt Darius Müller, der das Zentrum in Trebnitz leitet. Er teilt sich die Stelle des Beauftragten mit Magdalena Antoniewicz.

Seine Bilanz nach zwei Jahren fällt positiv aus: Kontakte zwischen Berufsschulen aus Frankfurt (Oder) und Guben mit Einrichtungen aus der Region Posen seien genauso entstanden wie zwischen Ortsgruppen der Landjugend aus ganz Brandenburg und polnischen Organisationen. Auch Kultur- oder Umweltschutzgruppen hätten sich gefunden. Alljährlich richtet man in Trebnitz ein „Forum Zivilgesellschaft“ aus, das nächste im Januar 2019.

Laut Müller ist das Interesse von Nichtregierungsorganisationen aus dem Nachbarland an der Kooperation größer geworden, seit in Warschau die national-konservative Regierung herrscht, die solchen Kontakten kritisch gegenübersteht. „Oft ist das Interesse sogar größer als hierzulande“, sagt Müller. „Manche der Polen denken freilich auch, dass wir sie finanziell unterstützen können.“ Doch ihre Stelle ist nur mit insgesamt 110 000 Euro für drei Jahre finanziert. „Wir suchen deshalb gemeinsam mit den Interessierten nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Vorhaben.“ Magdalena Antoniewicz ist auch Mitglied in einem Gremium der Posener Stadtverwaltung, das ebenfalls Mittel an Nichtregierungsorganisationen vergibt.

Bisher verfügt die liberale Partei „Bürgerplattform“ sowohl im Posener Stadtrat wie auch im Wojewodschaftsparlament von „Großpolen“ über die politische Mehrheit. Wie es nach den Kommunal- und Regionalwahlen aussehen wird, die übernächsten Sonntag stattfinden, kann noch niemand sagen. Möglicherweise wird dann die Verbindung der Zivilgesellschaften noch wichtiger.

Dass ihre Arbeit auf langfristige Kooperation und weniger auf kurzfristige Effekte ausgerichtet ist, räumt Müller ein. Manchmal gebe es aber auch überraschende Erfolge. Ein Projekt zur Bedeutung des Jahres 1918 für Deutschland und Polen, an dem neben Schloss Trebnitz und Studenten der Frankfurter Europa-Uni die Initiative „Kulturland Brandenburg“ beteiligt ist, wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung mit 70 000 Euro gefördert. Unter anderem ist daraus eine Ausstellung entstanden, die demnächst im alten Posener Kaiserschloss gezeigt wird, das heute ein großes Kulturzentrum der Stadt ist.

Kontakt zu den Beauftragten:

mueller@schloss-trebnitz.de

antoniewicz@schloss-trebnitz.de