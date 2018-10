Hund konnte aus Brandwohnung gerettet werden

Mandy Timm

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Frankfurter Thomas-Müntzer-Hof ist am frühen Morgen ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. In der dritten Etage eines Elfgeschossers brannte es nach Angaben der Leitstelle Oderland.

Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Verletzt wurde nach Informationen der Polizeidirektion Ost niemand. "Die Bewohner haben sich bei Ausbruch des Feuers nicht in der Wohnung befunden", teilte Sprecherin Astrid Reinecke mit. Eine Nachbarin und die betroffenen Mieter, die wenig später am Unglücksort eintrafen, hätten die Feuerwehr informiert. Ein Hund, der sich noch in der Wohnung befand, sei gerettet worden, so die Polizei weiter.

Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Sofern die Wohnung betretbar ist, werde sich die Spurensicherung des Falls annehmen, hieß es von der Frankfurter Polizei.

Der Schaden, der entstanden ist, beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieter werden jetzt anderweitig untergebracht.

Die Leitstelle Oderland ist heute Morgen um 7.47 Uhr alarmiert worden.