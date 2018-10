Bahn kündigt Sperrmüll-Entsorgung an

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das einst weiße Sofa verschimmelt schon seit zwei Jahren an der Zufahrt zum ehemaligen Containerbahnhof in Kupferhammer. Allgemein vermülle das Areal zunehmend, bedauert Cindy Trambale, die in der Kolonie Klein Ahlbeck, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum einstigen Betriebsgelände, zu Hause ist. Die regelmäßigen Spazierrunden mit ihrem Hund, dem zweieinhalb Jahre alten Schäferhund-Mix Budy, würden daher mehr und mehr zu einem riskanten Abenteuer. „Denn es gibt auch ekelerregende und für die Tiergesundheit bedenklichere Abfälle als verschlissene Sitzmöbel“, betont die Anwohnerin, die sogar schon gebrauchte Tablettenschachteln am Wegesrand entdeckt hat.

Das dreckiger werdendes Umfeld ist nur ein Ärgernis, das Gefühl, mit ihren Beschwerden von Pontius zu Pilatus geschickt zu werden, ohne dabei etwas zu erreichen, ein weiteres, erklärt die Verkäuferin im Schichtdienst, warum sie sich schließlich an die MOZ gewandt hat. „Die Mitarbeiter vom Eberswalder Bauhof, die ich öfter vor Ort angesprochen habe, erklären sich für nicht zuständig, bei der Bahn erreiche ich niemanden, der mir Auskunft gibt“, betont Cindy Trambale. „Der Bauhof hält die Straße zum ehemaligen Containerbahnhof regelmäßig sauber. Was auf dem Bahngelände geschieht, können wir leider nicht beeinflussen“, sagt Nancy Kersten umgehend.

Die Deutsche Bahn braucht trotz mehrfacher Erinnerungen fast vier Wochen, um die Anfragen der MOZ zu beantworten. „Der Zustand ist uns bekannt“, heißt es in einer E-Mail, die Gisbert Gahler vom Regionalbüro Kommunikation Berlin für den Konzern versandt hat. Es seien erste Maßnahmen eingeleitet worden, den Sperrmüll kurzfristig beseitigen zu lassen. Eine Einfriedung oder dergleichen sei aufgrund der Größe der Fläche nicht möglich und würde auch zu keinem Erfolg führen, da mit einer Zerstörung der Zaunfelder gerechnet werden müsste. „Die Zufahrt mit Pollern zu sperren, ist derzeit noch machbar, weil die Wege durch Holztransporter für das Be- und Entladen am Gleis genutzt werden“, teilt der zuständige Bahnmitarbeiter mit. Pläne zur Zukunft des ehemaligen Containerbahnhofes gebe es noch nicht, da ein Teil des Areals noch als betriebsnotwendig erachtet werde.

Der Containerumschlagplatz in Kupferhammer war im Mai 1972 eröffnet worden. Ihre Blütezeit erlebte die Anlage Ende der achtziger Jahre. Schon bald nach der Wende wurde der Betrieb eingestellt.