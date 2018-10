Löwen in der Mayonnaise

Kopfüber in der Luft: Am Tuchtrapetz in der Manege probt Mariana Warkus (2.v.l.) gerade mit Florentine (6). © Foto: Matthias Lubisch

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) An der Burgschule ist in dieser Woche das Zirkusfieber ausgebrochen. Seit Montag trainieren die Schüler aller Klassenstufen, um als Akrobaten, Dompteure, Jongleure oder Clowns am Donnerstag und Freitag in der Manege vor großer Zuschauerkulisse zu brillieren.

„Ihr dürft bitte nicht über unsere Witze lachen – dann lacht doch im Publikum niemand mehr“, ermahnt René Warkus seine Clowns-Schützlinge. Die üben mit ihm, gemeinsam mit einer Reihe angehender Artisten, in der Turnhalle der Burgschule. Nicht lachen? Der Zirkusdirektor des Projektzirkus Hein hat gut reden! Es ist schwer, sich zu beherrschen, wenn Clown Emmy aus der 4a etwa erklärt, sie wolle „mit den Löwen in die Mayonnaise“. Oder Clown-Kollegin Elina aus der 4b den Direktor im Dialog gekonnt übers Ohr haut.

Gegenüber, im Zirkuszelt, ist Mariana Warkus mit ihren Helfern – alles ausgebildete Artisten – dabei, die Trapezkünstler in spé in der Manege zu unterweisen. Die zeigen, wie schon Drittklässler Pascal Klein oder Xenia Penndorf aus der 5. Klasse, kopfüber in luftiger Höhe erstaunlichen Mut. Und bekommen den ersten Beifall dafür von Mitschülern in den Zuschauerreihen.

„Wir haben tolle Talente“, stellt Schulleiterin Andrea Perlwitz einmal mehr stolz fest. Eben hat Fünftklässlerin Finja Dimt einen Spagat hingelegt. Für die Turnerin, die beim Frankfurter Turn- und Sportverein Klingetal trainiert, kein Problem.

Kurz darauf schwingt sich Drittklässler Nick Michailowsky auf die Schultern von René Warkus und richtet sich auf, steht in mehr als zwei Metern Höhe. „Der Junge hat eine tolle Körperbeherrschung“, schwärmt die Schulleiterin, die von Hause aus Sportlehrerin ist. Nick ist aktiver Fußballer.

Alle 226 Burgschüler der Klassenstufen 1 bis 6 sind bei der Projektwoche „Einmal Zirkuskünstler sein“ dabei. Sie durften selbst entscheiden, ob sie sich zum Zauberer, Ziegen- oder Tauben-Dresseur, Jongleur oder Fakir, zur Seil- oder orientalischen Tänzerin, zum Artisten oder Clown berufen fühlen. Mancher hat nach der ersten Probe das Metier auch noch einmal gewechselt.

Doch gleich auf welchem Platz, der pädagogische Zweck erfüllt sich für alle Nachwuchs-Zirkuskünstler: „Uns geht es darum, den Schülern Werte wie Teamarbeit, Disziplin und gegenseitiges Vertrauen zu vermitteln. Außerdem müssen sie mutig sein und zum Teil auch sportlich über sich hinaus wachsen“, sagt Zirkusdirektorin Mariana Warkus. Sie ist die Tochter der Gründer des Projektzirkus Hein, der in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert. Den Familienzirkus Hein gibt es schon viel länger – 85 Jahre.

Da mehr als 200 Schüler nicht auf einmal im Zirkuszelt und in der Turnhalle proben können, sind die Burgschüler in zwei Zirkus-Durchgänge aufgeteilt worden. Wobei gilt: Alle Gruppen sind altersmäßig durchmischt. Nach Durchgang A, der am Montag trainiert hat, war am Dienstag der B-Durchgang dran.

Beide Gruppen präsentieren sich ihren Fans auch getrennt, in jeweils zwei Vorstellungen am Donnerstag- und Freitagnachmittag bzw. Abend.

Durch die Vorstellungen am Freitag werden die Sechstklässler Sarah Boggasch und Percy Krüger als Moderatoren führen. In einer Ecke der Schulturnhalle haben die Beiden am Dienstag geübt, ihre Anmoderationen zu den jeweiligen Nummern frei zu sprechen, was nach kurzer Zeit schon erstaunlich gut gelang.

„Die Schüler aus dem Durchgang, der gerade nicht probt, werden von unseren Lehrern im Schulhaus in freier Projektarbeit zum Thema Zirkus betreut“, berichtet Andrea Perlwitz. Sie freut sich schon auf die Zirkus-Vorstellungen am Donnerstag und Freitag und hofft auf volle Zuschauerbänke. Die Vorstellungen werden ein hartes Stück Arbeit für die Nachwuchs-Zirkuskünstler. Denn an den Vormittagen davor ist jeweils Generalprobe.

Vorstellungen am Donnerstag (A) und Freitag (B), jeweils 15 und 18 Uhr.