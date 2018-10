MHB erleuchtet

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Aller guten Dinge sind drei – dieses Sprichwort scheint auch für die Bürgerstiftung Brandenburg an der Havel in Bezug auf die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) zu gelten. Sie hat die Hochschule in der Vergangenheit mit einem Betrag von 50.000 Euro bereits bei der Ausstattung der Lap Skills unterstützt, 5.000 Euro zur Einrichtung der Bibliothek beigesteuert und nun noch einmal rund 15.000 Euro zur Anschaffung eines beleuchteten Schriftzuges gespendet. Damit ist die MHB pünktlich zum Semesterbeginn auch in den Abendstunden weithin erkennbar. Zu den insgesamt 70.000, die durch die Bürgerstiftung gesponsert worden, kommen zudem rund 30.000 Euro, die die MBH von weiteren Sponsoren, Unternehmen und Privatpersonen bekommen hat. „Damit liegen wir weit vor Neuruppin“, freut sich Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums. Die betont im gleichen Atemzug jedoch, nicht miteinander in Konkurrenz zu stehen, sondern den Studierenden auch auf dem Campus in der Havelstadt lediglich ein hochwertiges Studium garantieren zu wollen.