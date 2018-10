58 Wohnungen mit Storchenblick

Roland Becker

Velten (HGA) Auf dem ehemaligen LPG-Gelände an der Breiten Straße sollen 58 Wohnungen entstehen. Entsprechende Pläne hat die CR Projekt Eins GmbH aus Berlin im Rathaus eingereicht und am Montag im Bauausschuss vorgestellt.

Auf dem Schornstein der einstigen LPG thront Veltens Storchenhorst. Wohl aus diesem Grund lautet der Name für den Bebauungsplan „Am Storchennest - Breite Straße“. Nachdem die CR Projekt Eins – eines von zahlreichen Tochterunternehmen der CR Capital Real Estate AG – vor einem Jahr das Grundstück aus privaten Händen gekauft hatte, soll es nun entwickelt werden.

Für Velten könnte damit in Höhe der Scharfen Kurve einer der größten innerstädtischen Schandflecke verschwinden. Das Grundstück ist komplett verwildert, die Gebäude verfallen. Deren Dächer weisen bereits extreme Schäden auf. Das Areal taugt bislang nur als – illegaler – Abenteuerspielplatz. In den Ruinen brannte es auch schon.

Mit dem am Montag im Ausschuss für Stadtentwicklung einstimmig befürworteten Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan startet das Vorhaben den Gang durch die bürokratischen Hürden, um Baurecht zu erhalten. „Wir wollen im Juni nächsten Jahres mit dem Bau beginnen“, sagte ein Firmenvertreter am Montag. Auf dem Gelände dürfte sich aber schon früher etwas tun. Man habe bereits die Genehmigung, kurzfristig mit dem Abriss der maroden Gebäude beginnen zu können. Danach sollen alle Leitungen verlegt und der Unterbau für die Straße gebaut werden.

Bei den geplanten Häusern mit einer Wohnfläche von 100 bis 120 Quadratmetern handelt es sich um Eigentumswohnungen, teilte Veltens Bau-Fachbereichsleiter Berthold Zenner auf Nachfrage mit. Den angespannten Mietwohnungsmarkt wird das Projekt also bestenfalls indirekt entlasten. Da der Grundstücksverkauf von privat an privat erfolgte, hat die Stadt nur wenig Möglichkeiten, auf die Nutzungsart Einfluss zu nehmen. Zwar sagte Zenner, dass im Planverfahren die Auflage erteilt werden könnte, auch einen Anteil an Mietwohnungen zu errichten. Dann müsste man aber damit rechnen, dass der Bauherr das Projekt fallen lasse.

Die geplanten zweigeschossigen Doppel- und Reihenhäuser gruppieren sich an einer Ringstraße, die zwei Anschlüsse zur Breiten Straße bekommen soll. Entlang des Mühlengraben-Vorfluters ist ein mit Bäumen bestandener Grünstreifen vorgesehen. An der nordwestlichen Ecke des Wohngebiets soll ein Spielplatz entstehen.

Mit Blick auf die teils noch erhaltenen Häuser oder Fassaden aus der Gründerzeit regte Marcel Siegert (Pro Velten) an, die geplanten Bauten an der Breiten Straße von der Architektur her diesem früheren Baustil anzunähern. Eine solche bauhistorische Anlehnung schloss der Investor am Montag nicht aus.

Die Grundstücke sollen mit 300 bis 450 Quadratmetern eher kleiner dimensioniert ausfallen. Vertreter von CR Projekt Eins sprachen von Häusern „mit hochwertiger Ausstattung zu erschwinglichen Preisen“, die weit unter den am Markt üblichen liegen würden. Als Beispiel wurden „kleine Einheiten“ herangezogen, die man in Leipzig samt Grundstück für 190 000 Euro angeboten habe. Das sei auch die preisliche Tendenz für Velten. Von Stadtverordneten wurde am Rande der Sitzung vermutet, dass die Eigenheime unterm Strich kaum unter 250 000 Euro kosten werden. Die Kaufpreise für Eigentum im Berliner Speckgürtel ziehen seit einigen Jahren kräftig an. So hatte die Bonava für ihr im Bau befindliches Projekt an der Hennigsdorfer Hafenstraße Preise ab 335 000 Euro für Reihenhäuser mit etwas mehr Wohnfläche, aber auf kleineren Grundstücken platziert, verlangt.

Der Veltener Storchenhorst soll erhalten bleiben. Laut Zenner könnte bereits vor dem Abriss des Schornsteins eine neue Nisthilfe errichtet werden.