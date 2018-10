Jugendliche gefasst

Mandy Oys

Velten (MOZ) Zeugen meldeten Dienstagnacht zwei Jugendliche, die eine Haltestelle am Veltener Bahnhof zerstören. Gegen 23 Uhr kamen die Anrufe bei der Polizei an, kurze Zeit später nahmen die Beamten einen 15- und einen 16-Jährigen in Gewahrsam. Die Jungen hatten die Scheiben der Haltestelle eingeschlagen, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Einer der beiden hatte ein Tütchen bei sich, in dem sich Reste von Betäubungsmitteln befinden, so Feierbach. Deswegen und wegen Sachbeschädigung müssen sich die Jugendlichen nun verantworten. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.