Feilschen auf dem Pferdemarkt

Volkmar Ernst

Gutengermendorf (moz) Ganz Gutengermendorf wird sich am Sonnabend wieder in einen großen Marktplatz verwandeln – denn es ist Pferde- und Hobbymarkt. Der findet traditionell am zweiten Sonnabend im Oktober statt und ist ein Muss für all jene, die Tiere kaufen und verkaufen aber auch nur angucken wollen. Klar, dass Pferde auf einem Pferdemarkt nicht fehlen dürfen, und natürlich alles, was für die Haltung gebraucht wird. Vom Rassepferd bis zum kleinen Pony ist alles vorhanden, was die Herzen von kleinen Mädchen und ebenso der Züchter höher schlagen lässt. Doch auch gackerndes und gurrendes Federvieh sowie Kaninchen können bestaunt und unter Aufsicht auch gestreichelt werden.

Zusätzlich laden zahlreiche Marktstände zum Gucken und Flanieren ein. Es gibt Kunst, Kitsch und Trödel, handgefertigte Waren, Mode und Haushaltsgegenstände, also alles, wonach Sammler und Schnäppchenjäger Ausschau halten können. Durchaus gewünscht ist, dass auf dem Markt um die Waren auch gefeilscht ist, so der Tipp der Organisatoren.

Für musikalische Kurzweil sorgt auch in diesem Jahr wieder die Berliner Countryrockband „Chili“. Außerdem wird DJ „Wolle“ auflegen und über das Mikrofon den einen oder anderen Tipp geben, wo was zu finden ist.

Da Gucken und Kaufen bekanntlich hungrig macht, können sich die Besucher natürlich an zahlreichen Ständen stärken. Für Süßmäuler ist der Kuchenbasar der Gutengermendorfer Kita und der Kirchengemeinde sicher ein ansteuernswertes Ziel. Doch es gibt auch Deftiges wie Wurst oder Steak vom Grill.

Der Eintritt kostet für Besucher ab 16 Jahren zwei Euro. Wie immer bereiten sich die Organisatoren durchaus auf einen Besucheransturm vor. Damit die Kraftfahrer durch die Suche nach einem Stellplatz nicht genervt werden, gibt es am Ortseingang wieder einen Parkplatz – und natürlich einen kostenlosen Kremsershuttle, mit dem die Besucher direkt zum Dorfzentrum und später wieder zurückkutschiert werden.

Für Besucher ist der Markt von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Einlass für die Händler beginnt bereits um 5.30 Uhr. Wer noch mit einem Stand teilnehmen möchte, kann sich unter der Rufnummer 0172 3278166 melden und weitere Informationen erfragen