Frank Steinbock zieht sich zurück

Roland Becker

Velten (HGA) Wenn Veltens SPD am kommenden Dienstag einen neuen Vorstand wählt und die Kandidatenliste für die Kommunalwahlen beschließt, wird ein Name nicht mehr auftauchen: der von Frank Steinbock, der bislang Fraktionschef im Veltener Stadtparlament ist. „Ich werde ein politischer Mensch bleiben. Aber ich merke, dass bei den vielen Terminen die Freizeit ein wenig zu kurz kommt“, begründet Steinbock seinen Schritt, nicht wieder als Vize-Vorsitzender des Ortsvereins zu kandidieren. „Ich werde im nächsten Jahr 62. Am Ende der kommenden Legislaturperiode wäre ich 67“, erklärt er, weshalb er auch nicht wieder zur Wahl des Stadtparlaments antritt. Es sei somit eine aus persönlichen, nicht aus politischen Beweggründen getroffene Entscheidung. Allerdings räumt Steinbock ein, dass er nicht immer mit den Mehrheitsentscheidungen seiner Partei und Fraktion einverstanden gewesen sei. So musste er im vorigen Jahr eine Niederlage einstecken, als er sich mit dem Ziel, für die Feuerwehr eine weitere unbefristete Stelle zu schaffen, nicht durchsetzen konnte.

Für den SPD-Vorsitz wird zum dritten Mal Katja Noack kandidieren. Als Stellvertreter bietet sich Christopher Gordjy an. Neben Steinbock wird auch Klaus Nehre aus Altersgründen nicht mehr für einen Vorstandsposten kandidieren. Insofern wird es spannend, ob auch jemand von den zahlreichen neuen Mitgliedern in den Vorstand aufrückt. Laut Noack hatte die SPD vor etwa fünf Jahre gerade einmal 23 Mitglieder, vor zwei Jahren waren es 33, jetzt kratzen die Sozialdemokraten an der 50er-Marke. Vor allem im vorjährigen Bürgermeisterwahlkampf entschlossen sich viele Veltener, in die Partei einzutreten.

Wie sich die Neuzugänge auf der Liste zur Kommunalwahl wiederfinden, bleibt abzuwarten. Laut Noack gibt es bislang etwa 15 Bereitschaftserklärungen zur Kandidatur. „Täglich melden sich weitere“, sagte sie am Dienstag. Am kommenden Dienstag sollen die Liste erstellt und die Plätze vergeben werden. Weitere Kandidaturen sind noch möglich, allerdings dann auf den letzten Listenplätzen. Es ist davon auszugehen, dass Katja Noack zur Spitzenkandidatin gekürt wird.(rol)