Kosten drücken auf die Stimmung

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Aktuell wird im Teilentwässerungsgebiet (TEG) 21 in Panketal gebaut. Wenn auch verzögert, so gehen die Arbeiten zwischen Züricher, Pitztaler und Bucher Straße doch voran. Die hohen Baukosten aber drücken auf die Gemüter der Anrainer, denn Vorbescheide weisen teilweise Erhöhungen um bis zu hundert Prozent auf.

Das hat die CDU-Fraktion auf den Plan gerufen, die mit einem Änderungsvorschlag zur Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde in den Bauausschuss am Montag einzog. Andreé­ Reschke, berufener Einwohner für die CDU, erläuterte, dass die Beiträge unerträglich hoch seien. 17,76 Euro je Quadratmeter Fläche würden die Anlieger der Pitztaler Straße extrem belasten.

Deshalb schlägt die CDU vor, die Umlagen auf die Anrainer von Straßen zu senken und den Gemeindeanteil dafür zu erhöhen. Bei Anliegerstraßen trägt die Gemeinde bisher 20 Prozent der Gesamtkosten, bei Haupterschließungsstraßen 40, an Hauptverkehrsstraßen 45 Prozent. Die CDU möchte die Anteile der Gemeinde bei Anliegerstraßen auf 40, bei Haupterschließungsstraßen auf 50 und Hauptverkehrsstraßen auf 80 Prozent erhöhen. Als Vorgabe, so Reschke, sei für das Erschließungsrecht nur geregelt, dass der Beitrag der Kommune mindestens zehn von Hundert betragen soll. Größere finanzielle Lasten seien also statthaft. „Viele Anlieger sind finanziell überfordert, zumal es sich bei den betreffenden Straße um reine Anliegerstraßen handelt“, betonte der Jurist.

Anke Wendland, zuständig in der Gemeinde Panketal für den Fachdienst Verkehrsflächen, erläuterte, dass es sich um eine schwierige Materie handele, weil sowohl Straßenausbaubeiträge als auch Erschließungskosten in eigenen Satzungen erfasst würden, die allerdings gemeinsam aufzufassen seien. „Es reicht nicht, nur eine Satzung anzufassen“, sagte sie. Während die Erschließungssatzung vom erstmaligen Herstellen einer Infrastruktur ausgeht, werden mit der Straßenausbausatzung Sanierungen und Wiederherstellungen von Wegen erfasst.

Der Bündnisgrüne Stefan Stahlbaum wünschte eine Kostenübersicht über alle noch auszubauenden Straßen im Ort. Auch wollte er wissen, wie rechtssicher die Vorschläge der CDU-Fraktion seien. Beides versprach Wendland mit der Vorlage der Gemeindeverwaltung zur Modifizierung der Satzungen im November nachzureichen. Dann soll auch der gemeindliche Vorschlag auf den Tisch kommen.

Carola Wolschke (Bündnis Panketal) schlug vor, den CDU-Antrag auf die November-Runde zu vertagen und dann alle sich rund um Erschließungs- und Straßenbausatzung rankenden Vorschläge gemeinsam zu diskutieren. Dieser Idee folgte die Mehrheit in dem Gremium.

Heinz-Joachim Bona (Freie Wähler/Unabhängige/Grüne) erinnerte an das Engagement der Freien Wähler, Straßenausbaubeiträge im Land ganz kippen. Dazu hatte im Juni der Landtag Brandenburg auf eine Petition geantwortet: „Durch höchstrichterliche Rechtsprechung ist geklärt, dass Straßenausbaubeiträge verfassungsgemäß sind und gegen keine Bestimmungen des Grundgesetzes verstoßen.“ Nichtsdestotrotz will die Landesregierung bis zum November 2018 einen Bericht vorlegen, „der im bundesweiten Vergleich die Entwicklung bei der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen und deren Auswirkungen sowie die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch darstellt“. Der Petitionsausschuss des Landes erklärte außerdem, dass „Beiträge in Ausnahmefällen, wenn deren Einziehung eine besondere Härte darstellt, ganz oder teilweise gestundet oder erlassen werden können“.

Die Panketaler beraten den CDU-Antrag heute ab 19 Uhr im Finanzausschuss.