Zwei Rohrbrüche auf einmal und genervte Anwohner

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Anwohner des kommunalen Mehrfamilienhauses am Reitweiner Weg sind zum wiederholten Mal Opfer eines Wasserschadens geworden. Nachdem es im Frühsommer des Vorjahres nach zwei Starkregen von den Feldern ringsum ins Haus geflossen war, war diesmal ein Rohrbruch die Ursache. Am Freitagmorgen habe ein Bewohner gegen 8.30 Uhr bemerkt, dass Wasser in den Keller eindrang, berichtete Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix am Montagabend in der Beratung der Gemeindevertreter. Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZ) Seelow sei umgehend informiert worden. Doch erst am Sonnabend seien WAZ-Mitarbeiter gekommen, um den Rohrbruch vorm Haus zu beheben. Das habe die Bewohner der kommunalen Wohnungen sehr verärgert, informierte Mix die Abgeordneten.

Er sprach am Montagabend noch von einem „riesengroßen Loch“, das vor dem Haus am Reitweiner Weg nach den Reparaturarbeiten vom Sonnabend noch klaffe. Doch seit Dienstagvormittag ist es verschwunden. Mitarbeiter des Seelower Wasserverbandes haben die am Sonnabend gesicherte Baustelle geschlossen, nachdem an der Bruchstelle ein neues Stück Wasserleitung eingesetzt worden ist.

„Dafür, dass wir am Sonnabend von morgens um 6 Uhr bis abends gegen 20 Uhr geschuftet haben, mussten wir uns von einigen Anwohnern auch noch beschimpfen lassen“, sagte einer der WAZ-Mitarbeiter am Dienstag, sichtlich verärgert.

Denn an dem Sonnabend war der Reitweiner Weg für ihn und seine Mitstreiter weder die einzige noch die größte Baustelle in Podelzig gewesen: Im Unterdorf hatte es am Freitag fast zeitgleich einen weiteren Rohrbruch gegeben. Ausgerechnet dort, wo derzeit eine neue Wasserleitung verlegt wird.

Die Erschütterungen im Zuge der Bauarbeiten werden wohl das alte Zement-Asbest-Rohr, über das die Unterdorfbewohner derzeit noch versorgt werden, in Mitleidenschaft gezogen haben, vermutet WAZ-Vorsteher Gerhard Schulze.

Er sieht in Podelzig generell keine besondere Häufung von Rohrbrüchen. Denn im Dorf seien die meisten Wasserleitungen ja bereits im Zuge des Straßenbaus erneuert worden. Im Investitionsplan des Seelower Wasserverbandes fürs kommende Jahr steht nun zunächst die Erneuerung der Abwasserleitung im Reitweiner Weg. Dabei werde man „natürlich gleich eine neue Wasserleitung mit rein legen“, versichert der WAZ-Vorsteher. Die Gemeinde will danach die Straßendecke erneuern.