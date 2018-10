Messerstecher zu drei Jahre Haft verurteilt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) sind am Mittwoch zwei Asylbewerber aus Pakistan wegen gemeinschaftlich begangener, gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Der 25-jährige Haupttäter hatte am 15. Mai 2018 am helllichten Tag im Frankfurter Lennépark auf einen Mann aus Kenia eingestochen, das Opfer überlebte schwer verletzt.

Der Angeklagte wurde dafür nun zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Er war bereits mehrfach vorbestraft. Das Messer für den Angriff hatte ihm nach Ansicht des Gerichts ein 18-Jähriger Mittäter gegeben. Ihn verurteilte die Amtsrichterin nach Jugendstrafrecht zu einer Jugendstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung auf 2 Jahre und sechs Monate. Er muss außerdem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Motiv konnte vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden. Das Opfer hatte erklärt, es habe Streit um eine Frau gegeben. Der Haupttäter sprach von Geld, das er dem Opfer nach einem Drogengeschäft noch schuldete.