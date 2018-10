Weniger Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger

dpa

Potsdam (dpa) Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist in Brandenburg leicht gesunken. Von Juli 2017 bis Juni 2018 wurden insgesamt 34 201 Sanktionen verhängt, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 34 897. 2189 Empfänger erhielten Sanktionen, weil sie sich weigerten ihre Pflichten zur Wiedereingliederung zu erfüllen. Im Vergleichszeitraum betraf es 2535 Personen. Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, gegen die zum ersten Mal eine Strafmaßnahme ausgesprochen wurde, stieg leicht von 14 823 auf 14 907.

Die Kürzungen der Zahlungen werden nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Regel für drei Monate ausgesprochen. In den allermeisten Fällen ging es um Meldeversäumnisse beim Jobcenter. Weitere Sanktionsgründe waren Weigerungen, Schulungen oder andere Weiterbildungen zu besuchen, eine Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen sowie abgebrochene Maßnahmen. Wie sich die Zahl der Leistungsempfänger in dem Zeitraum entwickelt hat, ging nicht aus der Statistik hervor.