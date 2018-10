Neue Vorwürfe und Querelen

dpa

Berlin (dpa) Die Querelen um die Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen reißen nicht ab. Die turnusmäßige Sitzung des wissenschaftlichen Beirats an diesem Donnerstag wurde abgesagt. Drei Mitglieder des Gremiums legten nach eigenen Angaben „unter Protest“ ihr Amt nieder. Es sind die früheren DDR-Bürgerrechtlerinnen Heidi Bohley, Freya Klier sowie Professorin Barbara Zehnpfennig.

In einem Brief an den Stiftungsrat, dessen Vorsitzender Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist, monieren sie, der Beiratsvorsitzende Dieter Dombrowski habe die Sitzung eigenmächtig abgesagt, nachdem sie eine Aussprache mit dem geschassten Gedenkstättendirektor Hubertus Knabe gefordert hätten.

Die Frauen schreiben, sie hätten das Vertrauen in Dombrowski verloren. Es sei unklar, wessen Interessen er vertrete. Dombrowski war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bereits in einem ersten Brief hatten sich die Frauen für Knabe stark gemacht. Sie hatten eine Strafaktion für dessen „politische Unangepasstheit“ vermutet und gefordert, die Entlassung rückgängig zu machen.

Knabe war vorgeworfen worden, nicht entschieden genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Der Stiftungsrat, zu dem auch Dombrowski gehört, hatte den Direktor deshalb einstimmig von seinen Aufgaben entbunden.

Nach Angaben von Klier, Bohley und Zehnpfennig soll sich der Beirat jetzt am 19. Oktober im Haus des Kultursenators treffen.

Die Kulturverwaltung bestätigte am Mittwoch auch einen zweiten Brief der Frauen, die Sexismus in der Führungsspitze der Gedenkstätte beklagt hatten. Nach Informationen des „Tagesspiegel“ beklagen sie, die öffentliche Diskussion sei in eine Schieflage geraten. Ihnen werde nun vorgeworfen, die Diktaturaufarbeitung zu beschädigten. Es würden nicht die Betroffenen, sondern die Verantwortlichen geschützt.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Kultursenator Lederer hatten den Vorwurf zurückgewiesen, Knabe sei einer Intrige oder ideologischen Erwägungen zum Opfer gefallen. Grütters hatte in einer Information für Bundestagsabgeordnete betont, entscheidend sei das verloren gegangene Vertrauen in Knabes Führungskraft gewesen. Der Stiftungsrat habe den Eindruck gewonnen, dass der Historiker über Jahre Missstände in seinem Haus geduldet und durch Führungsstil und eigenes Verhalten sogar befördert habe.

Die Nachfolge soll laut Lederer durch eine öffentliche Ausschreibung geregelt werden. Knabe habe seine Kündigung erhalten, hieß es aus der Kulturverwaltung.

Auf Twitter hatte Knabe mitgeteilt, er bedauere die Berichterstattung über die Gedenkstätte. Damit werde auch die Aufarbeitung der SED-Diktatur beschädigt. Die Behauptung sei falsch, dass in Hohenschönhausen ein Klima von Angst und Mobbing geherrscht habe. Er vertraue jetzt auf den Rechtsstaat.