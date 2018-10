Hennigsdorfer Senioren fürs Engagement gedankt

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Anlässlich des Tags der älteren Mitmenschen hat Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Dienstag wie in jedem Jahr üblich Seniorinnen und Senioren ausgezeichnet, die sich in Vereinen und Organisationen engagieren. Dabei kamen die Vorschläge für die Auszeichnungen wie immer von diese Gruppierungen. Geehrt wurden diesmal: Helga Rönnecke (vorgeschlagen von der Evangelischen Kirchengemeinde Hennigsdorf), Jutta Umlang (LEW-Kleingartenverein Grüne Oase), Renate Boetticher (LEW-AEG-Seniorenclub), Elima Hummitsch (Senioren-Union), Erika Kücker (Volkssolidarität Hennigsdorf), Norbert Kühschall (Ver.di-Seniorengruppe), Heinz Czornitzek (Seniorengruppe Die Linke), Harry Keller (Jahresringe), Renate Fritz (Evangelische Kirchengemeinde Nieder Neuendorf), Eckhardt Herrmann (Stahlwerker Traditionsverein) und Maria Grochowski (Katholische Kirchengemeinde Hennigsdorf).