Juli Zeh soll Richterin in Brandenburg werden

Harriet Stürmer, Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Schriftstellerin und promovierte Juristin Juli Zeh soll Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht werden. Die 44-Jährige wurde am Mittwoch auf Vorschlag der SPD-Landtagsfraktion als Kandidatin für die anstehende Neubesetzung des Gerichtes benannt.

Bundesweit bekannt wurde Zeh durch ihre Bestseller „Adler und Engel“, „Die Stille ist ein Geräusch“ und den 2016 veröffentlichten Gesellschaftsroman „Unterleuten“. Zudem hat die SPD-Fraktion den 1968 in Lübeck geborenen Richter Markus Möller nominiert, der derzeit am Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Cottbus tätig ist. Er soll Nachfolger des noch amtierenden Präsidenten des Verfassungsgerichtes, Jes Möller, werden. Als dritte Kandidatin schickt die SPD die Amtsrichterin Christine Kirbach aus Perleberg (Prignitz) ins Rennen.

Sechs von neun Richtern am Landesverfassungsgericht scheiden im kommenden Jahr aus und sollen in der Dezembersitzung des Landtages ersetzt werden. CDU, Linke und BVB/Freie Wähler hatten ihre drei Kandidaten für die Neubesetzung bereits am Dienstag benannt. Die Grünen wollen nächste Woche einen Kandidaten benennen. Die AfD verzichtet auf einen eigenen Kandidaten und begründet dies damit, dass der von den anderen Fraktionen ohnehin nicht gewählt werden würde.

In geheimer Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit für die Mitgliedschaft im Verfassungsgericht notwendig. Die Amtszeit beträgt zehn Jahre. Der Hauptausschuss des Landtages wird die sieben Kandidaten für die sechs Plätze Ende Oktober in einer Sondersitzung anhören.

Julia Zeh wäre nicht die erste Schriftstellerin an Brandenburgs höchstem Gericht. Von 1999 bis 2009 gehörte Florian Havemann dem Spruchkörper an. Ihm folgte als Laienrichter auf Vorschlag der Linken der Regisseur Andreas Dresen. Bereits 1998 gab es den Versuch der damaligen PDS, die Schriftstellerin Daniele Dahn zur Verfassungsrichterin wählen zu lassen. Sie verfehlte jedoch die nötige Stimmenzahl im Landtag. Brandenburg war das erste Bundesland, das die Wahl von bis zu drei Laienrichtern im Verfassungsgericht ermöglicht hat.