Baubeginn für 47 barrierefreie Wohnungen in Brieselang

Silvia Passow

Brieselang In den 90er Jahren war es noch ein Acker, seit 2001 befindet sich das Grundstück in der Pappelallee, gegenüber der Grundschule, im Besitz der Investoren für die Wohnungen, Udo Landgraf und Familie. Vor einer guten Woche sollte der erste Spatenstich zum Bau-Projekt erfolgen, tatsächlich war dieser bereits erledigt. Stattdessen feierte man nun ein Baubeginn-Fest. Zünftig, bei frisch Gegrillten und kühlen Getränken informierten sich die potenziellen Interessenten für die geplanten Wohnungen.

Die Familie Landgraf kommt aus der medizinischen und pflegerischen Branche. Bauen für die Generation „Best Ager“ war irgendwie naheliegend. Ihr Anliegen ist es, Wohnraum zu schaffen, der mit sich verändernden Lebensbedingungen im Alter Schritt halten kann. Barrierefrei und mit häuslicher und pflegerischer Versorgung verbunden, wenn diese vorübergehend oder vollständig nötig wird. Die einmal selbst gewählte Umgebung nicht mehr verlassen müssen, weil Krankheit einschränkt, nicht ins Heim müssen, zu Hause alt werden und dabei gut versorgt, so die Konzeptidee. Gleichzeitig soll das individuelle Wohnen möglich bleiben. Angebote sollen entstehen: ein Gemeinschaftsraum für die Bewohner, ein Service-Bereich im Erdgeschoss.

Geplant sind 47 anderthalb bis zweieinhalb Zimmerwohnungen, zwischen 40 und 70 qm. Es werden unterschiedliche Grundrisstypen angeboten. Anfang bis Mitte 2020 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Landgraf gibt als Investitionsvolumen rund 5 Millionen Euro an. „Alles frei finanziert, ohne Fördermittel.“ Laut Norbert Jütterschenke, der für Beratung und Vertrieb zuständig ist, seien bereits über die Hälfte der Wohnungen verbindlich reserviert - über die Hälfte davon an Brieselanger Einwohner. Die Verwaltung der Wohnungen bleibt in den Händen der Familie. Einen Wermutstropfen gibt es. „Die Baukosten sind in den letzten Jahren weiter gestiegen. Somit mussten wir auch die Mieten steigen lassen. Sie sollten aber dennoch tragbar sein.“

Für Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) ist die Mischung aus betreutem und individuellem Wohnen eine Bereicherung für die Gemeinde. Der Bedarf an kleineren und bezahlbaren Wohnungen wächst auch in Brieselang.