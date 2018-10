Fehlstart abgewendet

Frank Pabst

Neuruppin Nach dem mehr als durchwachsenen Saisonstart in der 2. Landesklasse Staffel 1 vor zwei Wochen in Treuenbrietzen hat die Bundesliga-Reserve des Bohle-Bowling-Club Neuruppin die Kurve bekommen. Auf der Heimbahn am Rheinsberger Tor gelang am Sonnabend der angestrebte Sieg. Nach circa fünf Stunden und 2880 gespielten Wertungswürfen war die Pflichtaufgabe für die Hausherren erfüllt. Mit 93 Hölzern Vorsprung auf die Spielgemeinschaft Prignitz fiel der Sieg deutlich aus. Auf dem dritten Platz landete Schwarz-Weiß Kyritz vor Treuenbrietzen. Ob der Erfolg die erhoffte Trendwende war, werden jedoch erst die beiden folgenden Turniere im November in Kyritz und Karstädt zeigen. Die Gesamtführung übernahm die SpG Prignitz mit sechs Punkten.

Die erste Runde verlief ausgeglichen. Torsten Neumann hatte für den BBC 875 Kegel in die Waagerechte versetzt. Um ein paar Hölzer erfolgreicher startete Kyritz dank Rainer Baums 883 Holz und die SpG Prignitz durch Peter Süßelbeck mit 881. In der zweiten Runde blieb die Bahn der Neuruppiner leer. Frank Pabst hatte vom SKVB eine Einladung zum Ländervergleich der Altersklasse Herren A nach Delmenhorst erhalten und durfte vorspielen. Das gelang ihm am Montagabend mit dem Wettkampfbestwert von 910 Holz erfolgreich. Da sich die Gäste teilweise nicht mit der Bahn anfreunden konnten, übernahm der BBC die Spitzenposition. Diese Führung baute im Anschluss Karsten Rosenberg mit der Tagesbestleistung von 894 Holz aus. Zur Halbzeit lagen die Hausherren mit 74 Holz vor Prignitz, 122 vor Kyritz und 155 vor Treuenbrietzen.

In der zweiten Turnierhälfte verwalteten die Hausherren sicher ihren Vorsprung. Bernd Klatt (868), Nachwuchstalent Tom Stach (870) – er kam für Karsten Blumenthal zum Einsatz – und schließlich Michael Teßmann (878) sorgten für den erhofften Sieg. Die Knatterstädter lieferten sich einen harten Kampf um Platz zwei. Christopher Ganz mit dem Mannschaftsbestwert von 887 und Michael Gollmer mit 883 Holz konnten zwei magere Ergebnisse nicht ganz kompensieren. Nutznießer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung war die SpG Prignitz mit am Ende acht Holz Vorsprung. (pabst)

2. Landesklasse Herren, Turnier II:

1. BBC 91 Neuruppin5295 Holz/5 Pkt.

Holzbester: Frank Pabst (910)

2. SpG Prignitz5202/6

Holzbester: Peter Süßelbeck (881)

3. Schwarz-Weiß Kyritz5194/4

Holzbester: Christopher Ganz (887)

4. KSV Treuenbrietzen5105/5

Holzbester: Markus Grywnow (879)