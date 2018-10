Nach Hausbrand: Spendenkonto für Familie eingerichtet

x

Ort Die vierköpfige Familie, die am Dienstag ihr Haus in Heinrichsdorf durch einen Brand verloren hat, bekommt Unterstützung. Wie Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Mittwoch mitteilte, haben sich die Stadt, der Heinrichsdorfer Ortsbeirat sowie die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin dazu entschlossen, ein Spendenkonto einzurichten. Schwochow, der die Spenden vorerst treuhänderisch verwalten wird, bittet die Einwohner der Region, im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu spenden und der Familie damit unter die Arme zu greifen.

Das Feuer war gegen 12.30 Uhr ausgebrochen. Die Familie war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Obwohl zahlreiche Feuerwehreinheiten aus ganz Rheinsberg angerückt waren, brannte das Gebäude komplett nieder. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat am Mittwoch die Überreste des Hauses untersucht. Wie Sprecherin Dörte Röhrs mitteilte, konnte die Brandursache bisher nicht ermittelt werden. Weitere Untersuchungen sind für den heutigen Donnerstag geplant.

Spenden können auf das Konto DE 78 1605.0202 1001 0378 86 überwiesen werden.(bk)