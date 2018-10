Krank: Zehdenicks Bürgermeister tritt zurück

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 1. Januar 2019 nieder. Er habe seine Versetzung in den Ruhestand beim Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Hartmut Leib (SPD), beantragt.

Das teilte das Stadtoberhaupt am späten Mittwochnachmittag mit, nachdem er zuvor die Mitarbeiter der Stadtverwaltung über seine Entscheidung informiert habe. Vor drei Wochen war Arno Dahlenburg wegen eines Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er ist noch immer krankgeschrieben. Den Entschluss zum Aufhören habe er am vergangenen Wochenende nach sehr intensiven Überlegungen und in enger Abstimmung mit seiner Familie gefasst. „Manchmal gibt es offensichtlich Momente in einem Menschenleben, die man, vor allem dann, wenn gesundheitliche Gründe vorliegen, nicht verstreichen lassen sollte, um neue Prioritäten zu setzen. Dieser Zeitpunkt ist für mich jetzt eingetreten“, so Dahlenburg.

Ganz offiziell muss die Stadtverordnetenversammlung noch seinem Antrag auf Versetzung in den Ruhestand zustimmen. Dahlenburgs Amtszeit würde im September 2019 mit der Neuwahl eines Stadtoberhauptes enden. Formal erfülle er mit Vollendung seines 63. Lebensjahres im November 2017 die Voraussetzungen ohnehin. Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib habe sich bereits kurz mit den Vorsitzenden der Fraktionen über Dahlenburgs Antrag verständigt. „Mit dieser nicht so geplanten Entwicklung hat sich natürlich auch die Frage über eine erneute Kandidatur im kommenden Jahr, die ich eigentlich zum Jahresende beantworten wollte, erübrigt“, so der 63-Jährige.

Der gebürtige Mildenberger ist seit 2003 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Zehdenick, zuvor gehörte er bereits viele Jahre der Stadtverordnetenversammlung an.