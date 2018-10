Ministerin nennt Integration „Marathonlauf“

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) 36 800 Flüchtlinge leben aktuell im Bundesland Brandenburg, etwa 1800 sind es im Kreis Barnim und 43 in Groß Schönebeck, in dessen Bürgerverein sich ein Willkommens-team um die Zugezogenen mit ausländischen Wurzeln kümmert. Dessen Leiter Jan Ivers hat mit den von ihm aufgezählten Beispielen aus der Praxis das Dialogforum „Integration und Ehrenamt“ bereichert, zu dem Brandenburgs Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Familie am Mittwoch etwa 80 Engagierte nach Eberswalde eingeladen hatte. Erstmals war bei dieser Gelegenheit auch Susanna Karanwanskij (Linke), seit 19. September Ministerin in Potsdam, dienstlich in der Barnimer Kreisstadt zu Gast, wo sie von Matthias Tacke, Dezernent für Öffentliche Ordnung, Bildung und Finanzen in der Kreisverwaltung, begrüßt wurde.

Der Dezernent hob in seinem Grußwort hervor, dass die Stadt Eberswalde und der gesamte Kreis in Sachen Integration Vorbildliches leisten würden. „Dies ist vor allem das Verdienst der vielen Ehrenämtler, die in der Flüchtlingsbetreuung tätig sind und ihren Teil zu einer gelingenden Integration beitragen“, sagte Matthias Tacke.

Ohne den uneigennützigen Einsatz von ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern wäre auch das nach Einschätzung der Ministerin die Arbeit mit Geflüchteten nicht leistbar. „Ehrenamtliche haben Großartiges geleistet – und tun es heute noch“, betonte Susanna Karawanskij. Wer in der Flüchtlingshilfe wirke, brauche einen langen Atem. Die Integration sei ein Marathonlauf.

Von den alltäglichen Erfolgen und Niederlagen im Willkommensteam berichtete Jan Ivers aus Groß schönebeck, der im Gespräch mit Moderatorin Diana Gonzales Olivio unter anderem von einem Azubi aus Tschetschenien berichtete, der goldene Hände habe und toll eingeschlagen sei. „Zwei weitere Flüchtlinge haben die Lehre abgebrochen, weil sie mit den Anforderungen der Berufsschule noch nicht klargekommen sind“, verriet er. Inzwischen gehe es im Willkommensteam nicht mehr darum, den Zugezogenen allgemein das Ankommen zu erleichtern. „Unsere Aufgabe ist es jetzt, viel individueller auf die Bedürfnisse und Potentiale jedes einzelnen Geflüchteten einzugehen“, betonte Jan Ivers. Zugleich sei es wichtig, möglichst viele im Dorf einzubeziehen – auch um dem Eindruck entgegenzuwirken, die Neubürger würden bevorzugt.

Wesentlicher Bestandteil des Forums war der Austausch.