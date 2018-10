Amt Lebus nach Havarie noch nicht erreichbar

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Am Eingang zur Lebuser Amtsverwaltung weist heraus gerissener, nasser Fußbodenbelag auf das Dilemma hin, das sich in der Nacht zu Dienstag ereignet hatte: Offenbar aus einem eingefliesten defekten Spülkasten in einer Damentoilette im Obergeschoss war Wasser übergelaufen und durch die Zwischendecke in den Haustechnikraum darunter gedrungen. Seit Dienstag laufe dort ein Bautrockner auf Hochtouren, sagt Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak. Mitarbeiter der Lebuser Elektrofirma Büch hätten zwar den Stromkreislauf für die Beleuchtung separat wieder frei geschaltet. Aber das Computernetzwerk der Verwaltung sei „sicherheitshalber noch stillgelegt“, bis die Mitarbeiter einer Spezialfirma festgestellt haben, ob die Leitungen „schwimmen“ oder nicht. Auch die Telefonanlage ist noch außer Betrieb. „Bitte nicht wundern: Das Freizeichen, das ertönt, täuscht“, sagt Iris Frackowiak. Sie und ihre Kollegen erledigen computerlose Arbeiten, wie das Aufarbeiten der Ablage oder Ortstermine in den Gemeinden. Die Sprechtage fallen in dieser Woche aus.