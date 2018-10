Michael Dietrich

Schwedt. (MOZ) Am Fußgängerüberweg der Berliner Straße in Höhe der Musikschule stießen am Mittwoch gegen Mittag ein Pkw und ein Linienbus zusammen. Der 83-jährige Fahrer des Pkw und seine Ehefrau auf dem Rücksitz wurden dabei verletzt. Zeugen hatten beobachtet, dass das Auto vorher bereits gegen die Bordsteinkante gefahren war. Die31 Fahrgäste und der Busfahrer blieben unverletzt.