Kein großer Wurf

Berlin (MOZ) Hundert Millionen für Bienen, Käfer und Co. klingt nach sehr viel Geld. Doch bei genauerem Hinsehen auf den „Aktionsplan Insektenschutz“ muss man leider sagen: Der große Wurf ist das nicht. Anstelle mit breiter Brust ein Ausstiegsdatum für das Pflanzengift Glyphosat zu fordern, ist lediglich von einem „Einstieg in den Ausstieg“ die Rede. Nachweislich zerstört Glyphosat jedoch den Lebensraum der Insekten und ist somit ein Hauptverantwortlicher für das Artensterben, das im aktuellen Jahrzehnt explodiert ist.

Doch selbst wenn sie wollte, hätte Umweltministerin Svenja Schulze nicht die Mittel, um effektiv gegen den Insektenschwund vorzugehen. Das liegt im Verantwortungsbereich von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Um das Sterben zu stoppen, bräuchte es einen Wechsel in der Art, wie wir unser Essen herstellen. Weg von einem intensiven Einsatz von Gift, hin zu einer ökologischen Landwirtschaft. Das würde auch der Gesundheit der Menschen zugutekommen. Dass Klöckner Bienen, wie sie gesagt hat, für systemrelevant hält, könnte sie also beweisen, indem sie sich in der EU für einen Wandel der Förderpolitik einsetzt. Ansonsten riskiert sie, dass unsere Kinder Maikäfer nur noch als Schoko-Naschwerk kennen.