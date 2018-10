Radwanderer gehen in die Winterpause

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen verabschiedete sich am Mittwoch die Zehdenicker Radwandergruppe in die Winterpause. Die letzte Tour führte in die Uckermark. Zum Saisonabschluss hatten sich Eveline Bunk und Wolfgang Gartz noch etwas besonders ausgedacht. Gleich zwei Führungen hatten sie organisiert. So empfing Bauingenieurin Martina Reichelt die Radler im Hugenottenhaus in Hammelspring, das zurzeit restauriert wird. Am Nachmittag stand der Besuch eines Hightech-Kuhstalls auf dem Programm.