Stadt übernimmt Hort der Sigmund-Jähn-Schule

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Candy Hoffmann fällt auf. Wegen seiner muskulösen Statur und weil er zwischen Kindern und Erzieherinnen auf dem Spielplatz der einzige Mann ist. Seit diesem Schuljahr leitet der 44-Jährige den Hort „Sigmund Jähn“ – mit einem Team von sechs Kolleginnen. Hoffmann, der viele Jahre bei der Bundeswehr tätig war, ist seit fünf Jahren Erzieher. Zuletzt war er stellvertretender Leiter im Hort „Spreefüchse“.

Doch nicht nur die Leitung des Hortes ist neu, sondern auch dessen Träger. Nachdem der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Mai einen Antrag zur Rücknahme der Hortbetreuung gestellt hatte und diesem durch die Stadtverordneten zugestimmt worden war, befindet sich der Hort in Trägerschaft der Stadt. Der Erziehermangel, hieß es damals aus der Verwaltung, sei bei der Awo zuletzt so groß gewesen, dass Betreuungsplätze nicht belegt werden konnten, obwohl sie für die Jähn-Schüler dringend benötigt worden waren.

Mit der Dreizügigkeit der ersten Klasse ab diesem Schuljahr dürfte die Nachfrage nach Hortplätzen weiter gestiegen sein. Kontinuierlich, erklärt Bildungs-Fachgruppenleiter Andreas Politz, gehen noch immer Anträge ein. Sie können auch sofort berücksichtigt werden: Zurzeit werden im Hort mit seinen zwei Standorten – in Räumen der Sigmund-Jähn-Grundschule und im Flachbau in der Wladimir-Komarow-Straße, in dem auch die Awo-Kita „Buratino“ und das Mehrgenerationenhaus untergebracht sind – 107 Kinder betreut. 130 Plätze sind vorhanden.

Awo und Stadt teilen sich zwar die Räumlichkeiten, auch den dazugehörigen Spielplatz des städtischen Hauses; Angestellte des alten Trägers gehören aber nicht zum neuen Hortpersonal. Übernahmeverträge wurden ihnen laut Politz nicht angeboten; „die Mitarbeiter konnten sich aber bei der Stadt bewerben“, sagt er. Die Awo hat für sie eine andere Lösung gefunden: Die Mitarbeiterinnen des ehemaligen Awo-Horts, teilt Doris Kunze, stellvertretende Geschäftsführerin des Kreisverbandes Fürstenwalde mit, konnten in der Kita „Buratino“ weiter beschäftigt werden.

Mit seinem Team – drei neu eingestellten, zwei umgesetzten Mitarbeitrinnen und einer Erzieherin aus der Jähn-Schule – hat Candy Hoffmann die vorhandenen Räume umgestaltet, sich Aktivitäten für die Nachmittage überlegt. Jetzt hofft er, dass der geplante Neubau für den Hort im nächsten Jahr entsteht.