Zahl der Eigenbedarfs-Kündigungen steigt

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Eine zunehmende Zahl von Wohnungskündigungen wegen Eigenbedarfs beobachtet der Mieterverein Erkner und Umgebung. Wie der Vorsitzende, Michael Voges, berichtet, habe es in den vergangenen Monaten etwa 25 bis 30 Beratungen von Mietern wegen solcher Fälle gegeben.

Bei rund 1000 Beratungen, die der Verein im Jahr telefonisch, per E-Mail oder in Gesprächen seinen etwa 800 Mitgliedern von Gosen bis Rüdersdorf und Kienbaum zuteil werden lässt, ist das zwar ein geringer Anteil. Die Zunahme macht Voges aber Sorge. „Natürlich kennen wir die Motivation der privaten Vermieter nicht“, sagt der pensionierte Richter. Der Vorteil einer Neuvermietung liege indes auf der Hand – es ließen sich höhere Mieten erzielen.

Dabei sei es keineswegs einfach, den Eigenbedarf nachzuweisen, räumt Voges ein. Anerkannt werde der Bedarf naher Verwandter. Typische Fälle seien ausziehende Kinder, die selbst eine Familie gründen und eine Wohnung benötigen, oder Großeltern und Eltern, die in die Nähe der eigenen Wohnung geholt werden sollen.

Auch im Einzugsgebiet des Vereins ist nach Voges’ Worten zu spüren, wie überhitzt der Markt ist. „Überall steigen die Mieten, gleichzeitig verringert sich das Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen drastisch. Nicht selten werden in unserem Einzugsgebiet bereits Kaltmieten von zehn Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und mehr verlangt, und das bei durchaus nicht herausgehobenem Standard“, so Voges. Die meisten Probleme und Spannungen sieht er, wie seit Jahren, weniger mit den großen Vermietern.

Der Verein bietet regelmäßig sechs Sprechstunden im Monat in Erkner an (im Bildungszentrum an der Seestraße), vier in Woltersdorf (im Awo-Seniorenclub neben dem Rathaus) und fünf in Schöneiche (im Sitzungssaal des Rathauses).