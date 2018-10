Etwas Abkühlung ist erwünscht

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Donnerstag ist Markttag in Beeskow. Bis zu 20 Händler kommen dann zusätzlich in die Kreisstadt. Das lockt auch die Käufer. an Markttagen ist die Stadt voll.

Seinen Wagen hat wohl jeder Beeskower schon mal gesehen. „Schuh-Brian“ gehört sozusagen zum Inventar auf dem Beeskower Marktplatz. Seit 1989 kommt Brian Harmsen regelmäßig mit Pumps und Pantoletten, zuvor hat er ein paar Jahre in Holland verkauft. Kamal Singh gehört zu den Händlern, die ein besonders breites Sortiment im Angebot haben. Frauenhüte beispielsweise und kleine Handtaschen. Außerdem verkauft der Inder Radios, Uhren und Haushaltswaren. Im Moment gibt`s an den allen Ständen das Sommersortiment

„Die Händler hoffen, dass es jetzt endlich etwas kälter wird“, sagt Sylvia Schulz, Rathausmitarbeiterin in Beeskow und zuständig für die Marktaufsicht. Nicht, dass die Frauen und Männer die Sonnenstrahlen nicht genießen würden. „Sie wollen jetzt aber endlich die Wintersachen ins Sortiment aufnehmen“, schiebt sie gleich die Erklärung hinterher. Fünfzehn bis zwanzig Händler kommen zu den Beeskower Markttagen. Neben Donnerstag dürfen auch dienstags von 8 bis 15 Uhr Waren angeboten werden, sonnabends ist um 12 Uhr Schluss. Am Freitag gibt es nur einen Frischemarkt, dann dürfen von 8 bis 13 Uhr Lebensmittel, Schnittblumen und andere Produkte der Land- und Forstwirtschaft angeboten werden. Harmal und Singh müssen ihre Stände dann anderswo aufbauen. Dafür darf Gracjan Sosnowski die Kunden bedienen. Er bietet Obst und Gemüse aus Polen an.

Der Freitag ist auch der Tag der Kleingärtner. „Im Frühjahr kommen einige, die Jungpflanzen anbieten, im Herbst verkauft so mancher, was er im Garten geerntet hat“, sagt Sylvia Schulze. Einen Euro Standgebühr zahlen die Kleingärtner, wenn ihr Tisch nicht breiter als einen Meter ist. Für gewerbliche Händler liegt die Marktgebühr bei drei Euro je angefangenem Frontmeter, gemeint ist einfach die Breite es Standes. Sonnabend braucht nur die Hälfte gezahlt werden.

Die festgelegte Verkaufszeit ist von den Händlern einzuhalten. Selbst, wenn das Geschäft mal nicht so gut läuft, kann man nicht einfach abbauen. Allerdings kann Sylvia Schulz Ausnahmen erlauben. Bei extremen Wetter beispielsweise. Dabei geht es nicht nur um Starkregen oder Sturm. In diesem Jahr war es vor allem die Hitze. „An manchen Tagen war es so warm, da konnte die Kühlung in den Fahrzeugen gar nicht mehr richtig funktionieren. Da kann man nicht mit Fisch und Fleisch handeln“, sagt Sylvia Schulz.

Und wie sieht es mit der Angebotsvielfalt auf dem Markt aus? Während Sylvia Schulz überlegt, meldet sich gerade ein CD-Händler an. „Der kommt ein paar Mal im Monat“, sagt sie. Auch Bekleidungsstände gebe es genug und eine breite Vielfalt beim Frischemarkt mit Backwaren, Wurst und Fleisch, Obst, Gemüse und Fisch. Einen Spielzeugstand habe man im Moment nicht und auch kaum Haushaltswaren. Platz für weitere Stände wäre jedenfalls da.

Der Standplatz ist auch ein wichtiges Thema. Die etablierten Händler schätzen es, immer die gleiche Stellfläche zu bekommen. „Man glaubt es nicht, aber wenn ein Händler auf einen anderen Platz kommt, finden ihn manche Kunden nicht“, weiß die Marktbetreuerin aus Erfahrung. Doch in der Regel läuft es problemlos auf dem Beeskower Markt. Die Händler melden sich sogar ab, wenn Sie mal nicht nach Beeskow kommen. Sylvia Schulz findet es gut. „Sie müssen ja auch Bescheid sagen, wenn Sie wegen Krankheit nicht zur Arbeit können“, argumentiert sie.