Klaus D. Grote

Lehnitz (MOZ) Auf dem Lehnitzer Friedhof werden bald Urnenbestattungen wie in einem Friedwald unterm Baum möglich. Ein Teil des Lehnitzer Forstes neben dem Friedhof wird dafür derzeit eingefriedet. Ortsvorsteher Matthias Hennigs teilte am Mittwoch mit, dass ein Antrag auf Waldumwandlung, den die Stadt im Vorjahr gestellt hatte, von der Forstbehörde bewilligt worden sei. Der Ortsbeirat hatte sich zuvor für die Schaffung der Urnenbegräbnisstätte ausgesprochen.

Die Asche Verstorbener kann künftig in einer Urne im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt werden. „Der Baum ist das Grabmal und wird natürlich nicht abgeholzt. Alleine die Natur bestimmt seine Lebensdauer“, so Hennig. Eine Grabpflege finde nicht statt. Der Waldboden bleibe so, wie die Natur ihn geschaffen hat.

Waldbestattungen werden immer beliebter. der erste Bestattungswald in Oberhavel wurde Anfang vergangenen Jahres bei Summt eröffnet.