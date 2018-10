Der Bürgermeister packt ein

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Kindern in Not mit einem Päckchen zu den Festtagen eine kleine Freude zu bereiten: Das ist Anliegen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Seit Mittwoch werden die Päckchen wieder in der Stadtbibliothek gesammelt. In diesem Jahr gibt es prominente Unterstützung.

Frank Balzer gibt es unumwunden zu: „Eigentlich packt meine Frau Päckchen“, sagt der Bürgermeister. Dass er am Mittwoch in der Stadtbibliothek trotzdem zu Schere, Klebeband und Geschenkpapier greift, hat einen guten Grund. Denn dort wird der Startschuss für die diesjährige Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Eisenhüttenstadt gegeben. Und der Bürgermeister solidarisiert sich mit dem Anliegen, Kindern, denen es nicht so gut geht, mit einem kleinen Päckchen in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen. So wird irgendwo in Moldawien ein Kind unter anderem ein Plüschtier auspacken, welches der Bürgermeister einer Stadt im fernen Deutschland verpackt hat.

Dass es in Eisenhüttenstadt nach wie vor eine Anlaufstelle für die bundesweite Aktion gibt, ist Helfern und Freiwilligen zu verdanken. Viele Jahre lang hatte Isolde Thiele dafür gesorgt, dass Flyer verteilt, Päckchen gepackt und schließlich an der richtigen Stelle ankommen. Inzwischen haben Gerald Lehmann, Ulrike Ruf und Dagmar Reinecke den Staffelstab übernommen. „Wir haben uns im vergangenen Jahr spontan dazu entschlossen, damit die gute Sache nicht einschläft“, begründet Gerald Lehmann seine Motivation für das Ehrenamt. Seit einigen Monaten laufen schon die Vorbereitung, unter anderem waren die Eisenhüttenstädter bei einem Treffen in Berlin, wo ihnen genau erklärt wurde, was in die Päckchen mit rein darf und was nicht.

Arbeitskollegen, Bekannte und Verwandte haben die drei schon davon überzeugt, auch Kindern eine kleine Freude zu bereiten. Ulrike Ruf kann sich auch vorstellen, dass Schulklassen sich für die Aktion begeistern. Im vergangenen Jahr war eine 5. Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums mit von der Partie. Auch Dagmar Reinecke hat schon Ideen, wie möglichst viele Geschenke in Eisenhüttenstadt vorbereitet werden. So betreut sie ehrenamtlich einen Förderkurs in den Behindertenwerkstätten der Lebenshilfe. Drei Gruppen werden einen Schuhkarton füllen. „Die freuen sich schon darauf“, sagt Dagmar Reinecke. In der Wohnstätte St. Nikolaus der St.-Florian-Stiftung in Neuzelle hat sie ebenfalls geworben. In der katholischen Schule will sie es noch tun.

Zu den Unterstützern gehört die Stadtbibliothek. Dort können die Päckchen zu den Öffnungszeiten bis zum 15. November abgegeben werden. „Wir machen in diesem Jahr schon zum elften Mal mit“, erklärt Ilona Ruppenthal, Leiterin der Einrichtung.

Wer ein Päckchen packen will, muss bestimmte Voraussetzungen beachten. So dürfen zum Beispiel nicht gebrauchte Gegenstände verwendet werden, auch keine Lebensmittel. Wichtig ist, den Karton noch nicht zuzukleben. Verpackt werden können Schulmaterialien, Süßigkeiten, Spielsachen, Hygieneartikel und Kleidung, erklärt Ulrike Ruf. Nähere Informationen kann man einem Flyer entnehmen, der unter anderem in der Stadtbibliothek ausliegt. Den benötigt man auch, da sich darin die Etiketten befindet, die auf dem Karton geklebt werden müssen. Daraus wird ersichtlich, ob die Geschenke für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht sind. Außerdem gibt es drei verschiedene Altersgruppe, so Ulrike Ruf, von zwei bis vier, fünf bis neun sowie zehn bis vierzehn.

Öffnungszeiten: Mo. und Die. 12.30 Uhr bis 18 Uhr, Do. und Frei. 9.30 Uhr bis 15Uhr. Jeden 2. und 4. Sa im Monat 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr