Die Steinpilzzeit hat begonnen

MOZ

Beeskow (Olaf Gardt) Noch Ende September sind die Experten davon ausgegangen, dass die Pilzernte in Brandenburg in diesem Jahr wegen der langanhaltenden Trockenheit ausbleiben wird. Und obwohl es noch immer nicht geregnet hat, sieht es zumindest in einigen Wäldern jetzt ganz anders aus. So hat uns Mandy Gallasch aus Wulfersdorf ein Foto ihrer zweijährigen Tochter Lilou geschickt, die stolz die Steinpilze präsentiert, die sie mit ihren Eltern gefunden hat. Ebenso eindrucksvoll sind die Krausen Glucken, die Lilous Opa beigesteuert hat.

Die Chancen, eine Krause Glucke zu finden, stehen offenbar gar nicht schlecht im Moment. Die Pilze besiedeln als Parasiten die Waldkiefern, von denen sie Feuchtigkeit und Nährstoffe erhalten. Sie sind also weniger auf Niederschläge angewiesen als andere Pilze. Und die Krause Glucke gedeiht sogar noch auf Totholz, überlebt ihren Wirtsbaum also.

Auch über Steinpilzfunde in der Region gibt es mittlerweile mehrere Meldungen, zum Teil mit Fotos belegt. Die Pilze bilden offenbar dort Fruchtkörper, wo es zuletzt einige Schauer gab. Außerdem sind sie an grasigen Stellen im Wald zu finden. Dort gibt es seit einigen Tagen Feuchtigkeit durch den Morgentau.

Wer selbst ein paar Pilze finden möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu orientieren. Das ist beispielsweise bei einer Pilzlehrwanderung am Freitag möglich. Die Pilzsachverständige Dörte Wernick führt ab 14 Uhr vom Parkplatz Wildnispfad/Bergsee an der L44 zwischen Lamsfeld und Butzen in einer zweieinhalbstündigen Wanderung durch die Lieberoser Heide und gibt Erklärungen zur Welt der Pilze.

Über aktuelle Pilzfunde kann man sich zudem im Internet informieren. Im Pilz-Ticker-Brandenburg ist zu erfahren, dass neben Steinpilzen und der Krausen Glucke auch schon Austernseitlinge und Rotfußröhrlinge gefunden wurden. Aus dem Barnim gibt es Berichte über Butterpilze und einzelne Birkenpilze. Und natürlich lassen sich auch Pilze sehen, die man nicht essen sollte, die dennoch wunderschön sind: Beeskows Bürgermeister Frank Steffen hat vor wenigen Tagen auf Instagram ein Foto eines Fliegenpilzes, den er im Schlaubetal entdeckt hat, gepostet. (gar)