Hohenleipischer abgezockter

Dirk Liedtke

Am 7 Die englische Woche für die Fußball-Teams auf Landesebene wird mit dem 7. Spieltag fortgesetzt. Während Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt erst am Mittwoch in Seelow spielt, geht es für Landesligist FSV Dynamo am Sonnabend zu Hause ab 15 Uhr weiter.

Es kommen die Knappen aus Senftenberg. Beide Teams vollziehen derzeit einen Umbruch und setzen vermehrt auf den Nachwuchs. Sicherlich ist das auch auf Grund der vielen Ausfälle ein wenig aus der Not heraus geboren. Immerhin können beide Vereine überhaupt auf den eigenen Nachwuchs setzen und haben die Trainer auch den Mut, ihm Einsatzchancen zu geben. Im Vorspiel empfängt die zweite Dynamo-Mannschaft um 12:45 Uhr in der Kreisliga die SpG Sachsendorf/Dolgelin.

Mit drei Punkten gegen Miersdorf/Zeuthen waren die Dynamos sehr gut in die anspruchsvolle englische Woche gestartet. Bereits am Mittwoch wartete mit dem VfB Hohenleipisch ein Schwergewicht der Liga. Trainer Dirk Liedtke: „Unter der Woche bis nach Hohenleipisch zu fahren ist ohnehin schon nicht sonderlich angenehm. Und wenn einem dann noch eine Vielzahl an Spielern fehlen, in diesem Fall Jan Kretschmann, Daniel Friedrich, Dietrich Lichtner, Benjamin Bartz, Christian Wulff, Tom Nolten, Toni Seelig und Kevin Frühauf, sind wir natürlich in einer klaren Außenseiterrolle. Sicher haben wir in diesem Jahr einen breiten Kader und können die Ausfälle bedeutend besser kompensieren als zuletzt, aber wir haben gegen Miersdorf/Zeuthen gesehen, wenn es gegen abgezockte und eingespielte Truppen geht, wird es für uns mit unserer sehr jungen Mannschaft schwierig. Vom Laufen und Kämpfen mache ich mir keine Sorgen, da sind die Jungs top drauf. Aber taktisch haben wir noch eine Menge zu lernen und da kommt so eine ausgebuffte Truppe wie Hohenleipisch eigentlich zur Unzeit. Allerdings haben wir trotz der vielen Widrigkeiten einen recht guten Lauf. Unsere jugendliche Unbekümmertheit ist das Pfand, mit dem wir wuchern können.“

Es reichte am Mittwoch nicht ganz für die Dynamos. Sie unterlagen beim VfB Hohenleipisch mit 0:1 und rutschen wieder in das Mittelfeld der Tabelle. Bereits in der 10. Spielminute erzielte der Hohenleipischer Kapitän Martin Nitzschner das Tor des Tages. Dabei profitierte er sowohl von den nassen Gegebenheiten als auch vom Zufall, dass ihm der Ball nach einer Ecke am langen Pfosten vor die Füße sprang und von dort in das Tor trudelte.

Diese frühe Führung spielte den Gastgebern in die Karten, da sie fortan nur auf schnelle Gegenstöße setzten. Ab Mitte der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spiel deutlich, allerdings gelang ihnen kein Tor, obwohl sich einige gute Chancen boten. So zitterten sich die Gastgeber in der Schlussphase zum Sieg und feierte diesen nach dem Schlusspfiff des guten Schiedsrichter Chris Budde ausgiebig.

„Angesichts des Resultates sind wir natürlich unzufrieden, aber wie wir mit einem Altersdurchschnitt von 21,45 Jahren hier aufgetreten sind, davor müssen wir den Hut ziehen. Unser junger Hühnerhaufen ist auf einem guten Weg“, so Dietmar Brauer und sein Co. Sergej Frühauf nach dem Spiel.