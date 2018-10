Anwohner wollen Mehrfamilienhaus verhindern

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Platz in der Bettina-von-Arnim-Straße soll bebaut werden: Der Eigentümer plant, dort ein dreigeschossiges Wohnhaus zu errichten. Anwohner wollen das verhindern und mobilisieren die Politik: Am Dienstag befasste sich der Stadtentwicklungsausschuss mit dem Vorhaben.

Beim Bürgerdialog in Süd vor einem Monat hörte Andreas Heiss aufmerksam zu, als Christfried Tschepe, im Rathaus zuständig für Stadtentwicklung, die Baugrundstücke der Ketschendorfer Feldmark II vorstellte. Und er fragte nach: Ob es nicht möglich sei, das Bauvorhaben, das vor seiner Tür in der Bettina-von-Arnim-Straße umgesetzt werden soll, dorthin zu verlagern; dem Eigentümer also einen Grundstückstausch vorzuschlagen?

Zwei Unterschriftensammlungen und eine Vor-Ort-Begehung später weiß Andreas Heiss auch Politiker auf seiner Seite: „Bebauungsplan mit der Festsetzung einer Grünfläche für die Bettina-von-Armin-Straße“, so der Titel des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag diskutiert wurde.

Konkret geht es um das von Einfamilienhäusern umgebene Inselgrundstück, das die Arnim-Straße teilt und an dessen Ende sich ein öffentlicher Spielplatz befindet. Zurzeit ist es eine begrünte Freifläche, doch der Eigentümer plant, auf dem 800 Quadratmeter großen Grundstück ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen zu errichten.

„Die Stadt würde nie auf die Idee kommen, so was vor dem Herrlicher zu bauen“, sagte Anwohner Heisse. Ähnlich exponiert wie den Platz am Stern schätze er die Lage des Inselgrundstücks ein. Antragsteller Jens-Olaf Zänker sagte, eine Überverdichtung müsse abgewendet werden; bei der Begehung habe er die vorhandene Grünfläche „als übernotwendig“ empfunden.

Jens Hoffrichter (CDU) konnte dem zustimmen – ebenso die Mehrheit der Fraktionen. Doch der Jurist war überzeugt, „dass wir die Rolle rückwärts juristisch nicht durchhalten“. Denn bei dem Grundstück handelt es sich um ausgewiesenes Bauland; der Eigentümer hat das Recht, sein Vorhaben dort umzusetzen. Die Stadt habe schlicht nicht mit einem Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus gerechnet, als sie 2014 den Bebauungsplan aufhob, der für die Fläche lediglich eine Doppelhaus-Bebauung vorsah, räumte Tschepe ein. Aufgehoben worden sei der B-Plan auch nur, um den Anwohnern mehr Spielraum in der Nutzung ihrer eigenen Grundstücke zu geben.

Ein Grundstückstausch, wisse Tschepe aus Gesprächen, komme für den Bauherren nicht in Frage. „Er ist zu keinem Kompromiss bereit.“ Stephan Wende (Die Linke) warb dennoch für den Antrag: Erst wenn der Eigentümer das Signal erhalte, dass die Stadtverordneten bereit sind, gegen seine Pläne vorzugehen, befasse er sich ernsthaft mit Alternativen wie dem Grundstückstausch.

Wolle man versuchen, den Wohnhaus-Bau zu verhindern, rechnete Tschepe vor, kämen zu den Kosten des neu aufzustellenden B-Plans die der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Eigentümer, deren Ausgang offen sei, sowie Schadenersatzansprüche hinzu. Er habe im Jura-Studium eine Arbeit darüber geschrieben, schaltete sich Zänker ein, dass bei jeder Planung, die ein positives Ziel verfolge, nicht von Verhinderungsplanung gesprochen werden und der Rechtsstreit für die Stadt demnach erfolgreich sein könnte. Die Arbeit sei mit voller Punktzahl bedacht worden.

Thomas Fischer (BFZ) warb dafür, den Antrag zurückzustellen, bis die möglichen Kosten für die Verwaltung ermittelt sein würden. Das lehnten die Grünen ab, denn die Zeit dränge: Um den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan fristgerecht auf den Weg zu bringen, muss dieser von den Stadtverordneten spätestens in der November-Sitzung beschlossen werden. Ihre Empfehlung dafür gaben die Ausschussmitglieder mit drei Ja-Stimmen von Grünen und Linken, bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen.